5 шагов для тех, кто хочет установить солнечную электростанцию

Сегодня уже никого не удивишь солнечной электростанцией на крыше дома или фермы. Более 39 тысяч домов в Украине оборудованы собственными СЭС, из них 4 тысячи станций установили только за последние 3 месяца. Только за прошлый год доля зеленой энергетики в структуре производства электроэнергии увеличилась вдвое. Далее читайте на украинском.

Чим більший попит на новий продукт або технологію, тим більше до нього виникає питань. Розповімо про те, що цікавить потенційних власників СЕС найбільше: як вибрати й встановити СЕС.

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Крок 1. Хто інвестує у СЕС

Власників СЕС можна поділити на дві категорії:

Бізнес. Сонячна генерація вигідна будь-якому бізнесу, який споживає електроенергію. Кав'ярні, офісні центри, готелі, промислові цехи та фермерські господарства користуються перевагами сонячної генерації. Головна умова – вільне місце на даху або на ділянці, де можна встановити фотомодулі. Мінімальна можлива потужність станції – 5 кВт. Підприємство може встановити невелику станцію, а потім за потреби швидко її збільшити без будь-яких виснажливих бюрократичних процедур.

Приватні домогосподарства. СЕС забезпечує власникам будинків економію і незалежність від тарифів, що постійно зростають та перебоїв у роботі мережі. Фахівці допоможуть обрати найкраще місце на землі чи на даху, щоб станція забезпечувала будинок енергією в будь-яку погоду та пору року.

За останні чотири роки вартість домашньої СЕС в Україні знизилася на 30%.

Крок 2. Власне споживання чи генерація

Перш за все треба визначити, чи буде СЕС виробляти енергію виключно для власних потреб чи віддаватиме надлишок в мережу, дозволяючи власнику не лише заощаджувати, але й заробити. Залежно від цієї характеристики існують три види СЕС:

Автономна – працює лише на власне споживання, не дозволяє продавати надлишок виробленої енергії в мережу. Натомість надлишок зберігається в акумуляторі й може бути використаний у темну пору доби або при аварійних відключеннях світла.

Мережева – не має акумуляторів. Наразі Уряд працює над впровадженням нових механізмів підтримки "зеленої" енергетики, такими як Net Metering та Net Billing. Ці механізми дозволять власникам мережевих СЕС віддавати в мережу або продавати за вигідною ціною надлишкову енергію.

Гібридна – поєднує переваги двох попередніх видів, оскільки працює і з акумуляторами, і з мережею. За допомогою розумних технологій автоматично і миттєво перемикається на оптимальне джерело живлення, може працювати за індивідуальними алгоритмами, наприклад, нагрівати воду у визначені години або заряджати електромобіль тільки від сонця.

Крок 3. Бюрократія і дозволи

Коли рішення про встановлення СЕС прийняте, варто подбати, щоб перед монтажем були отримані всі необхідні дозволи.

Клієнтам, які обрали станцію під власне споживання, на цьому етапі практично не потрібно взаємодіяти з державними органами. Єдина формальна вимога – проаналізувати опорну спроможність даху або перевірити, чи не проходять на ділянці підземні комунікації, якщо фотомодулі будуть розміщені на землі.

Довший шлях потрібно пройти тим, хто хоче, щоб СЕС могла віддавати надлишки енергії в мережу. В такому разі будинок обов'язково має знаходитись у приватній власності та бути введений в експлуатацію, а встановлення доведеться узгоджувати з Обленерго. Зазвичай цим займаються фахівці компанії-дистриб'ютора.

Поширена ситуація, коли клієнт спершу встановлює станцію під власне споживання, а через деякий час приймає рішення генерувати електроенергію в мережу, щоб додатково заробити за допомогою державних програм підтримки. Власна СЕС дозволяє бути гнучким і швидко підлаштовуватись під нові потреби. Щоб оптимізувати роботу станції, власник у будь-який момент зможе збільшити потужність, додати акумулятори та змінити систему розподілу енергії.

Крок 4. Монтаж. Важливі моменти

Фотомодулі встановлять або на даху будинку чи іншого приміщення, або на землі – за допомогою спеціальних металоконструкцій. Оптимально орієнтувати панелі на південь, під кутом нахилу 35 градусів. Але, оскільки ідеальні умови зустрічаються не завжди, фахівці враховують розташування, затінення, кут нахилу та інші особливості вашої ділянки, щоб СЕС працювала якнайкраще.

Щоб станція прослужила десятки років, на цьому етапі важливо приділити увагу якості конструкцій. При монтажі наземних станцій слід уникати дешевих систем кріплення з чорного металу. Переконайтесь, що конструкції сертифіковані та захищені від корозії (іржавіння). Якісні системи кріплення монтують за інженерними розрахунками, які враховують вагу панелей та можливе вітрове і снігове навантаження.

Крок 5. Використання

СЕС проста у користуванні. Дощ змиває пил з панелей, які розміщені під кутом. Кілька разів на рік варто оглядати, чи не з'явились на фотомодулях механічні пошкодження, а також змивати водою пил, якщо панелі розміщені горизонтально.

За допомогою спеціальної системи можна моніторити роботу станції та отримувати прямо на смартфон дані про те, скільки енергії вироблено, а скільки — спожито. Станція прослужить не менше 25 років за дотримання правил експлуатації.

За допомогою програмного забезпечення та штучного інтелекту, СЕС чудово працюють в тандемі з іншими приладами та програмами: вони інтегруються в систему розумного будинку та оптимізують використання енергії, щоб не споживати зайвого.

Цікаво, що з 2023 року всі нові будівлі Берліну обов'язково мають бути обладнані СЕС. Те саме стосується старих будівель, у яких проводять капітальний ремонт. Таку вимогу затвердила палата представників парламенту Берліна, а її порушення загрожує штрафом до 50 тисяч євро.

Ще привабливішою стає власна сонячна генерація в контексті світового тренду на електромобілі. Країни поступово відмовляються від авто з двигунами внутрішнього згоряння. До прикладу, Франція та Британія взяли на себе зобов’язання повністю перейти на безпечні для довкілля та клімату електромобілі до 2040 року, а Норвегія – вже до 2025 року. За даними EUPD Research, СЕС може покрити 80% потреб електромобіля в електроенергії, тому для власників електромобіля вона ще швидше окупиться і почне генерувати прибуток.