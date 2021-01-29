В Польше вблизи Вроцлава полиция обнаружила и закрыла подпольную фабрику по производству сигарет. Кроме того, польские правоохранители задержали 8 человек, в том числе 5 граждан Украины.

Источник: Центральное бюро расследования полиции Польши

Мощность фабрики – более 1 миллиона сигарет в день. По данным следствия, в ноябре прошлого года они произвели примерно 8 миллионов сигарет. Если бы все эти табачные изделия попали в продажу, государство потеряло бы примерно 3 миллиона злотых (более 22,6 миллиона гривен).

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Украинцы работали на подпольной фабрике по производству сигарет в Польше: детали

По словам правоохранителей, фабрика располагалась на двух этажах. Правда, к производственному цеху можно было добраться только на тайном лифте.

Также правоохранители обнаружили склад с незаконными сигаретами, табаком и другими компонентами для изготовления сигарет.

В целом изъяли:

полную производственную линию,

400 тысяч готовых сигарет,

1,4 тонны табака на сумму в примерно 2 миллиона злотых (более 15 миллионов гривен).

Всех задержанных взяли под временный арест. В полиции говорят, что число подозреваемых вероятно будет расти. Расследование продолжается. Дело находится под контролем прокуратуры Вроцлава.

Заметим! Вышеупомянутые оперативные мероприятия провели в ноябре 2020 года. Но в интересах следствия и из-за необходимости проведения очередных мероприятий, информацию о ликвидации фабрики сигарет неподалеку Вроцлава не обнародовали.

Рейд полиции на нелегальную табачную фабрику под Вроцлавом / Фото полиции Польши