У Польщі поблизу Вроцлава поліція виявила та закрила підпільну фабрику з виробництва сигарет. Крім того, польські правоохоронці затримали 8 осіб, зокрема 5 громадян України.

Джерело: Центральне бюро розслідування поліції Польщі

Потужність фабрики – щонайменше 1 мільйон сигарет на день. За даними слідства, торік у листопадів вони виробили приблизно 8 мільйонів сигарет. Якби усі ці тютюнові вироби потрапили у продаж, держава втратила б приблизно 3 мільйони злотих (понад 22,6 мільйона гривень).

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Українці працювали на підпільній фабриці з виробництва сигарет у Польщі: деталі

За словами правоохоронців, фабрика розташовувалася на двох поверхах. Щоправда, у виробничий цех можна було дістатися тільки на таємному ліфті.

Також правоохоронці виявили склад з незаконними цигарками, тютюном та іншими компонентами для виготовлення сигарет.

Загалом вилучили:

повну виробничу лінію,

400 тисяч готових цигарок,

1,4 тонни тютюну на суму в приблизно 2 мільйони злотих (понад 15 мільйонів гривень).

Усіх затриманих взяли під тимчасовий арешт. У поліції кажуть, що число підозрюваних ймовірно буде зростати. Розслідування триває. Справа перебуває під контролем прокуратури Вроцлава.

Зауважимо! Вищезазначені оперативні заходи провели у листопаді 2020 року. Але в інтересах слідства та через необхідність проведення чергових заходів, інформацію про ліквідацію фабрики цигарок неподалік Вроцлава не оприлюднювали.

Рейд поліції на нелегальну тютюнову фабрику під Вроцлавом / Фото поліції Польщі