Только 5% в составе новой стали может составлять лом вражеской бронетехники, – Метинвест

Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков рассказал о ключевых аспектах жизни крупнейшей частной компании Украины и трансформации предприятий во время войны. В частности, ответил на вопрос, можно ли использовать в производстве уничтоженную вражескую технику.

По его словам, за время войны Группа компаний освоила 24 новых продукта на предприятиях, связанных с бронированной сталью. Благодаря этому для ВСУ было поставлено уже 150 тысяч бронежилетов.

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То, что на фронте доверяют продукции Метинвесту, доказывают и разговоры с нашими защитниками:

Я даже разговаривал с ребятами на передовой и рассказывали, как они брали бронежилеты, которые там поставлялись из-за границы, с керамическими плитами, и высовывали эти плиты, а вместо них ставили метинвестовские. Потому что они больше стали доверять, доверяли нашей продукции. Это очень приятно,

– говорит Рыженков.

Сейчас Метинвест разрабатывает легкие модели бронежилетов, соответствующие четвертому и пятому классу защиты и весят 8 – 9 килограммов.

Параллельно с бронежилетами Группа производит специальные укрытия для военных, из металла. Эти укрытия можно ставить в блиндаж, окоп. Они позволяют даже под обстрелами оставаться в безопасности

Группа поставила уже более 200 таких "крыевок". Откуда взялась эта мысль? Мы нашли чертежи для этих бункеров, в старых чертежах, которые были на "Запорожстали". То есть когда-то была мобилизационная задача в "Запорожстале" во время советского союза. Тогда были разработаны эти бункеры. Мы их модернизировали и начали производить,

– отметил Гендиректор компании.

Также Метинвест производит специальные защитные сооружения, защищающие технику от "ланцетов" и производя защитные бронированные обвесы на технику, которые затем могут использоваться машинами для разминирования или просто для передвижения на поле боя.

В то же время объясняя, можно ли использовать вражескую уничтоженную технику, Рыженков говорит, что просто переплавить и сделать новый металл или новую технику не удастся.

Эти остатки – довольно сложная история, в том металле много дополнительных веществ. Поэтому просто так добавить его в наш металл мы не можем, ведь просто не получаем то качество металла, который мы хотим на выходе. Если говорить о вражеской бронетехнике, то только 5% из нее можно добавлять к маркам стали как сырье.

Что действительно можно будет переплавить – это противотанковые ежи, изготовленные Метинвестом.

"Но я думаю, что даже когда закончится война, Россия никуда не денется, она останется там, где она есть, как целая страна, или как часть этой страны. Я думаю, что на время она останется агрессивной к нам страной. Поэтому защита останется в повестке дня на многие годы. Поэтому я думал, что ежи рано переплавлять, а наоборот придется делать больше защитных сооружений для защиты границы Украины", – заключает Рыженков.