Короткое видео, опубликованное в соцсетях, стало поводом для громкого скандала в Турции. Дело в том, что оно показало шумную вечеринку в 5-звездочном отеле без соблюдения карантинных правил.

И это при том, что в стране действует жесткий локдаун. К слову, участие в вечеринке в основном принимали гости из Украины, России и Беларуси. А происходило все 2 мая – на Пасху.

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Отель в Турции лишили лицензии из-за шумной вечеринки

В Турции после застолья на Пасху закрыли 5-звездочный отель. Всех туристов из отеля выселили. Детали инцидента рассказали в турецких СМИ.

Во время строгого локдауна в стране администрация 5-звездночного отеля Bosphorus Sorgun (расположен в регионе Манавгат на южном побережье Турции) устроила для гостей заведения вечеринку .

И все бы ничего, но произошла она без соблюдения карантинных требований. А гулянку снял и выложил в социальные сети один из гостей.

Видео увидели правоохранители, и отреагировали так, как того требовал закон. В отель почти мгновенно прибыли на проверку и полицейские, и представители профильных министерств.

В итоге у отеля отобрали туристический сертификат (фактически – лицензию, без которой заведение работать не имеет права).

По сообщениям журналистов и комментариям в соцсетях, в мероприятии принимали участие украинцы, белорусы и россияне (последние пока приезжают в Турцию окольными путями, ведь Кремль закрыл сообщение с этой страной).

Вечеринка в Bosphorus Sorgun: смотрите скандальное видео

Администрация отеля прокомментировала инцидент

Там утверждают, что вся забава не продолжительна дольше нескольких минут.

А работники просто не могли себе позволить делать гостям замечания в день важного для тех праздника Пасхи.

Власти региона объяснения не поняли

Там считают, что даже если бы инцидент длился только минуту, даже если бы он весь попал на скандальное короткое видео – это в любом случае недопустимо.