5-звездочный отель в Турции закрыли из-за шумной вечеринки с участием украинском
Короткое видео, опубликованное в соцсетях, стало поводом для громкого скандала в Турции. Дело в том, что оно показало шумную вечеринку в 5-звездочном отеле без соблюдения карантинных правил.
Источник:Turizmgazetesi
И это при том, что в стране действует жесткий локдаун. К слову, участие в вечеринке в основном принимали гости из Украины, России и Беларуси. А происходило все 2 мая – на Пасху.
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Отель в Турции лишили лицензии из-за шумной вечеринки
В Турции после застолья на Пасху закрыли 5-звездочный отель. Всех туристов из отеля выселили. Детали инцидента рассказали в турецких СМИ.
- Во время строгого локдауна в стране администрация 5-звездночного отеля Bosphorus Sorgun (расположен в регионе Манавгат на южном побережье Турции) устроила для гостей заведения вечеринку.
- И все бы ничего, но произошла она без соблюдения карантинных требований. А гулянку снял и выложил в социальные сети один из гостей.
- Видео увидели правоохранители, и отреагировали так, как того требовал закон. В отель почти мгновенно прибыли на проверку и полицейские, и представители профильных министерств.
- В итоге у отеля отобрали туристический сертификат (фактически – лицензию, без которой заведение работать не имеет права).
По сообщениям журналистов и комментариям в соцсетях, в мероприятии принимали участие украинцы, белорусы и россияне (последние пока приезжают в Турцию окольными путями, ведь Кремль закрыл сообщение с этой страной).
Вечеринка в Bosphorus Sorgun: смотрите скандальное видео
Администрация отеля прокомментировала инцидент
- Там утверждают, что вся забава не продолжительна дольше нескольких минут.
- А работники просто не могли себе позволить делать гостям замечания в день важного для тех праздника Пасхи.
Власти региона объяснения не поняли
- Там считают, что даже если бы инцидент длился только минуту, даже если бы он весь попал на скандальное короткое видео – это в любом случае недопустимо.
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