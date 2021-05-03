Без масок и дистанции: в Британии провели концерт для 5 тысяч человек – видео
В Великобритании 2 мая провели концерт для 5 тысяч зрителей. Особой необычности мероприятию придало то, что от людей не требовали быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию.
Источник:DW
В Ливерпуле перед зрителями выступила британская группа Blossoms. Чтобы попасть на концерт, люди должны были заполнить анкету органов здравоохранения и предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.
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Ученые исследуют, как на риск заражения коронавирусом влияет качество воздуха, интеракция людей в зале, массовые передвижения в помещении, а также употребление алкоголя,
– говорится в сообщении.
Концерт Blossoms состоялся в специально возведенном шатре.
Кроме того, власти страны анонсировали 2 вечеринки.
Концерт Blossoms в Ливерпуле: смотрите видео
Великобритания готова ослабить карантин
- Из-за улучшения эпидемиологической ситуации в Великобритании планируют ослабить карантин.
- Глава МИД Доминик Рааб объявил, что страна находится на последнем этапе борьбы с пандемией.
- Большинство социальных ограничений планируют снять до 21 июня.
- В то же время власти уже предупредили, что защитные маски и социальная дистанция останутся обязательными.
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