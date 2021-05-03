В Великобритании 2 мая провели концерт для 5 тысяч зрителей. Особой необычности мероприятию придало то, что от людей не требовали быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию.

В Ливерпуле перед зрителями выступила британская группа Blossoms. Чтобы попасть на концерт, люди должны были заполнить анкету органов здравоохранения и предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.

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Ученые исследуют, как на риск заражения коронавирусом влияет качество воздуха, интеракция людей в зале, массовые передвижения в помещении, а также употребление алкоголя,

– говорится в сообщении.

Концерт Blossoms состоялся в специально возведенном шатре.

Кроме того, власти страны анонсировали 2 вечеринки.

Концерт Blossoms в Ливерпуле: смотрите видео

blossoms were 10/10, love u liverpool pic.twitter.com/FS3wptlqGw — fran (: (@francesgracex) May 3, 2021

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