У Великій Британії 2 травня провели концерт для 5 тисяч глядачів. Особливої незвичності заходу додало те, що від людей не вимагали бути у захисних масках та дотримуватися соціальної дистанції.

У Ліверпулі перед глядачами виступив британський гурт Blossoms. Щоб потрапити на концерт, люди мали заповнити анкету для органів охорони здоров'я та пред'явити негативний результат ПЛР-тесту.

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Науковці досліджуватимуть, як на ризик зараження коронавірусом впливають якість повітря, інтеракція людей у залі, масові пересування в приміщенні, а також вживання алкоголю,

– мовиться у повідомленні.

Концерт Blossoms відбувся у спеціально зведеному наметі.

Окрім того, влада країни анонсувала 2 вечірки.

Концерт Blossoms у Ліверпулі: дивіться відео

blossoms were 10/10, love u liverpool pic.twitter.com/FS3wptlqGw — fran (: (@francesgracex) May 3, 2021

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