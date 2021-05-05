Коротке відео, опубліковане у соцмережах, стало приводом до гучного скандалу у Туреччині. Річ у тім, що воно показало гучну вечірку у 5-зірковому готелі без дотримання карантинних правил.

І це при тому, що в країні діє жорсткий локдаун. До слова, участь у вечірці здебільшого брали гості з України, Росії та Білорусі. А відбувалося все 2 травня – на Великдень.

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Готель у Туреччині позбавили ліцензії через гучну вечірку

У Туреччині після гуляння на Великдень закрили 5-зірковий готель. Усіх туристів з готелю виселили. Деталі інциденту розповіли у турецьких ЗМІ.

Під час суворого локдауну у країні адміністрація 5-зіркового готелю Bosphorus Sorgun (розташований у регіоні Манавгат на південному узбережжі Туреччини) влаштувала для гостей закладу вечірку .

. І все б нічого, але відбулася вона без дотримання карантинних вимог. А гулянку зафільмував та виклав у соціальні мережі один із гостей.

вимог. А гулянку зафільмував та виклав у соціальні мережі один із гостей. Відео побачили правоохоронці, і відреагували так, як того вимагав закон. До готелю майже миттєво прибули на перевірку і поліцейські, і представники профільних міністерств.

так, як того вимагав закон. До готелю майже миттєво прибули на перевірку і поліцейські, і представники профільних міністерств. У підсумку в готелю відібрали туристичний сертифікат (фактично ліцензія, без якої заклад працювати не має права).

За повідомленнями журналістів та коментарями у соцмережах, участь у заході брали українці, білоруси та росіяни (останні наразі приїжджають до Туреччини манівцями, адже Кремль закрив сполучення з цією країною).

Вечірка у Bosphorus Sorgun: дивіться скандальне відео

Адміністрація готелю прокоментувала інцидент

Там переконують, що вся забава не тривала довше кількох хвилин.

А працівники просто не могли дозволити робити гостям зауваження у день важливого для тих свята Великодня.

Влада регіону пояснення не зрозуміла

Там вважають, що навіть якби інцидент тривав тільки хвилину, навіть якби він весь потрапив на скандальне коротке відео – це однак неприпустимо.

До слова Туреччина посилила локдаун: тепер обмежили ще й покупки в магазинах