50 дней обороны Украины в 50 фото военных журналистов: эмоциональные кадры

14 апреля 2022 , 17:31
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Источник:

Armyinform

Героическая борьба украинского народа против российских захватчиков продолжается уже 50 дней. За этим наблюдает весь мир, а фото с места событий становятся неопровержимыми доказательствами преступлений оккупантов.

На фото изображен откровенный геноцид российских убийц и уничтожение жилых кварталов многих украинских городов, поселков и сел.

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Фотографии показывают горе людей и смерть простых украинцев, которые еще вчера жили мирной жизнью. Именно так выглядит "русский мир".

50 кадров с войны / Фото обнародованы Armyinform:

 

Важно – новые колоссальные потери врага по состоянию на 14 апреля:

 

Автор: Ольга Музика