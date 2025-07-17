Глава государства подчеркнул, что путь к прекращению агрессии против Украины – заставить российского диктатора Владимира Путина закончить войну. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для New York Post.

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Что сказал Зеленский о 50-дневном ультиматуме Трампа?

Зеленский считает, что глава Кремля не стремится к завершению войны, а ультиматум Трампа не слишком спасает ситуацию.

50 дней для нас – это каждый день страшный. Путин не хочет завершения (войны – 24 Канал) он просто не готов к компромиссу,

– считает президент.

Он также отмечает, что Трамп имеет власть заставить Путина "встать на колени", введя жесткие санкции, которые могут вызвать "социальный взрыв" в России. Зеленский отмечает, что если Украине придется делать это самой, то ее ждет очень долгий путь с большим количеством смертей, ведь для того, чтобы убедить Путина нужны серьезные рычаги влияния.

Глава государства добавляет, что 50 дней дают российскому диктатору еще больше времени для продолжения войны – после того, как глава Кремля уже "играл с Трампом" в течение месяцев безрезультатных переговоров.

Президент замечает, что Путин просто потерял время Трампа и говорит, что ему очень хотелось бы, чтобы США, Конгресс и американский лидер нажали на ситуацию с санкциями – и чем раньше, тем лучше.