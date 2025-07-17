Зеленский считает, что американский президент Дональд Трамп способен на это, передает 24 Канал со ссылкой на интервью главы государства для New York Post.

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Что сказал Зеленский об отношениях Трампа и Путина?

Украинский президент считает, что Путин не готов к компромиссам для завершения войны. В то же время он отмечает, что Трамп имеет силу поставить его на колени, ускорив жесткие санкции, которые могут вызвать "социальный взрыв" в России.

Зеленский убежден, что российскому диктатору "нужно это почувствовать". В то же время глава государства поблагодарил Трампа за поддержку санкций, имея в виду объявление американского президента о том, что он введет 100% пошлины на страны, которые покупают российскую нефть, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Однако отметил, что такой срок означает лишь увеличение смертей и разрушений в течение еще почти двух месяцев.

Пятьдесят дней для нас – это просто каждый день страшный,

– объяснил Зеленский.

В то же время стоит отметить, что Трамп изменил риторику в отношении России и начал давить на Путина. В The Washington Post считают, что для этого есть как минимум три весомые причины. В частности, убеждение, что российский диктатор понимает только язык силы.