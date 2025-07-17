Зеленський вважає, що американський президент Дональд Трамп здатний на це, передає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю глави держави для New York Post.

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Що сказав Зеленський про відносини Трампа та Путіна?

Український президент вважає, що Путін не готовий до компромісів для завершення війни. Водночас він наголошує, що Трамп має силу поставити його на коліна, прискоривши жорсткі санкції, які можуть спричинити "соціальний вибух" у Росії.

Зеленський переконаний, що російському диктатору "потрібно це відчути". Водночас глава держави подякував Трампу за підтримку санкцій, маючи на увазі оголошення американського президента про те, що він введе 100% мита на країни, які купують російську нафту, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

Проте зазначив, що такий термін означає лише збільшення смертей і руйнувань протягом ще майже двох місяців.

П'ятдесят днів для нас – це просто кожен день страшний,

– пояснив Зеленський.

Водночас варто зазначити, що Трамп змінив риторику щодо Росії та почав тиснути на Путіна. У The Washington Post вважають, що для цього є щонайменше три вагомі причини. Зокрема, переконання, що російський диктатор розуміє лише мову сили.