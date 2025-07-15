Однією з них є переконання, що російський диктатор Володимир Путін розуміє лише мову сили. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Дивіться також Серйозні заяви, – у Кремлі відреагували на резонансні висловлювання Трампа

Чому Трамп змінив свою риторику щодо Росії?

У колонці для The Washington Post журналіст Девід Ігнатіус, який висвітлює міжнародну політику, з посиланням на власні інформовані джерела в американському політикумі, пише, що Трамп думає, що Путін виявляє до нього неповагу, вдаючи готовність до миру, але ігноруючи заклик президента США до припинення вогню.

Окрім цього, він бачив ефективність військової сили США у використанні бомбардувальників B-2 та ракет Tomahavk проти Ірану. А також вважав, що Путін вестиме переговори лише за загрози застосування більшої сили.

Як люблять говорити росіяни, Трамп вирішив "ескалувати, щоб деескалувати". Трамп зробив правильний вибір, визнавши, що Путін не піде на поступки без посилення тиску. Але президент також обрав курс ескалації, ризики якої невідомі,

– підкреслив журналіст.

Він зауважив, що єдине питання, на яке Трамп не хотів відповідати під час брифінгу в Овальному кабінеті в понеділок, 14 липня, було таким: "Якщо Путін вирішить продовжити ескалацію, наскільки далеко ви готові зайти у відповідь?" На це американський лідер різко відповів, що хоче лише врегулювати війну.

Ігнатіус вважає, що у випадку, якщо Трамп змусить цю нову кампанію тиску спрацювати, він може заслужити на відому Нобелівську премію. Втім, журналіст застерігає, що "на шляху до миру може бути ще багато вибухівки".