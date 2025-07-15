Одной из них является убеждение, что российский диктатор Владимир Путин понимает только язык силы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Почему Трамп изменил свою риторику в отношении России?

В колонке для The Washington Post журналист Дэвид Игнатиус, который освещает международную политику, со ссылкой на собственные информированные источники в американском политикуме, пишет, что Трамп думает, что Путин проявляет к нему неуважение, делая вид готовности к миру, но игнорируя призыв президента США к прекращению огня.

Кроме этого, он видел эффективность военной силы США в использовании бомбардировщиков B-2 и ракет Tomahavk против Ирана. А также считал, что Путин будет вести переговоры только при угрозе применения большей силы.

Как любят говорить россияне, Трамп решил "эскалировать, чтобы деэскалировать". Трамп сделал правильный выбор, признав, что Путин не пойдет на уступки без усиления давления. Но президент также выбрал курс эскалации, риски которой неизвестны,

– подчеркнул журналист.

Он отметил, что единственный вопрос, на который Трамп не хотел отвечать во время брифинга в Овальном кабинете в понедельник, 14 июля, был таким: "Если Путин решит продолжить эскалацию, насколько далеко вы готовы зайти в ответ?" На это американский лидер резко ответил, что хочет только урегулировать войну.

Игнатиус считает, что в случае, если Трамп заставит эту новую кампанию давления сработать, он может заслужить на известную Нобелевскую премию. Впрочем, журналист предостерегает, что "на пути к миру может быть еще много взрывчатки".