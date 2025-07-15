Повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова в коментарі росЗМІ.

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За словами Пєскова, останні заяви Трампа є "досить серйозними" і Кремлю потрібен час для їх аналізу.

Якщо Путін вважатиме за необхідне, то він прокоментує заяви президента США,

– зазначив Пєсков.

Крім того, він нагадав, що Москва готова до третього раунду переговорів з Києвом. Однак Кремль досі не отримав пропозицій щодо наступної зустрічі.