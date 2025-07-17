Варто зазначити, що за останні півроку Трамп неодноразово висловлювався щодо України – від обіцянки закінчити війну за 24 години до погроз припинити постачання зброї. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

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Як можна скористатися новою риторикою Трампа щодо Росії?

У виданні, проаналізувавши заяви американського лідера, кажуть, що днями Трамп продемонстрував новий ентузіазм щодо підтримки України. Там додають, що вражальний розворот поєднує в собі двозначність, театральність і цинізм.

Водночас він відкриває Україні та її союзникам шлях до стабілізації позиції, що слабшає, і вони повинні ним скористатися.

The Economist нагадує, що раніше президент США називав російського диктатора Володимира Путіна "генієм" та звинувачував у війні Україну, принижуючи її президента Володимира Зеленського перед світовими ЗМІ. Тепер же його позиція, озвучена після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, інша.

Аналізуючи зміну риторики, у виданні вказують на мінливість Трампа, який спершу, здавалося, схвалив удари Києва вглиб Росії, а потім закликав Зеленського не бити по Москві та заявив, що не передасть Україні далекобійні ракети. Наразі не виглядають переконливими і його погрози ввести "жорсткі" вторинні мита.

Проте один з елементів нової позиції США все ж таки має цінність – постачання зброї. На відміну від Джо Байдена, який передавав американську зброю Україні, Трамп хоче, щоб європейські уряди її купували, а потім уже передавали Києву. У виданні вважають, що така логіка брудна та додають, що, на думку Трампа, це "хороший бізнес".

Втім, оплативши зброю, європейці могли б заповнити прогалини у військовій сфері, а витрати покрити коштом заморожених російських державних активів. Зокрема, Німеччина вже заявила, що купить ракетні батареї Patriot, які можуть забезпечити протиповітряну оборону України.

Проте варто зазначити, що нова домовленість ґрунтується на словах Трампа, тому не є надійною. Окрім цього, навіть якщо Сполучені Штати готові продавати зброю, а Європа її купувати, деяких видів озброєння може не вистачити.

Водночас це дасть змогу виграти час, щоб Європа наростила виробництво необхідних озброєнь, а Україна розробила нові способи запобігання російським ударам по цивільному населенню. У випадку, якщо українська сторона зможе знайти спосіб захистити свої міста з повітря, Путін опиниться в пастці обтяжливої війни на виснаження.

У виданні підсумовують, що бажання Трампа швидко домогтися мирної угоди виявилося лише фантазією. І, хоча його слова мало що значать, Україна і Європа повинні цим скористатися, щоб створити механізм, який не потребуватиме щоденних рішень президента США для свого функціонування.