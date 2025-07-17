Стоит отметить, что за последние полгода Трамп неоднократно высказывался относительно Украины – от обещания закончить войну за 24 часа до угроз прекратить поставки оружия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

Смотрите также В Германии опровергли заявление Трампа, что первые ракеты к Patriot уже едут в Украину

Как можно воспользоваться новой риторикой Трампа в отношении России?

В издании, проанализировав заявления американского лидера, говорят, что на днях Трамп продемонстрировал новый энтузиазм по поддержке Украины. Там добавляют, что впечатляющий разворот сочетает в себе двусмысленность, театральность и цинизм.

В то же время он открывает Украине и ее союзникам путь к стабилизации ослабевающей позиции и они должны им воспользоваться.

The Economist напоминает, что ранее президент США называл российского диктатора Владимира Путина "гением" и обвинял в войне Украину, унижая ее президента Владимира Зеленского перед мировыми СМИ. Теперь же его позиция, озвученная после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, другая.

Анализируя изменение риторики, в издании указывают на изменчивость Трампа, который сначала, казалось, одобрил удары Киева вглубь России, а потом призвал Зеленского не бить по Москве и заявил, что не передаст Украине дальнобойные ракеты. Пока не выглядят убедительными и его угрозы ввести "жесткие" вторичные пошлины.

Однако один из элементов новой позиции США все же имеет ценность – поставки оружия. В отличие от Джо Байдена, который передавал американское оружие Украине, Трамп хочет, чтобы европейские правительства его покупали, а потом уже передавали Киеву. В издании считают, что такая логика грязная и добавляют, что, по мнению Трампа, это "хороший бизнес".

Впрочем, оплатив оружие, европейцы могли бы заполнить пробелы в военной сфере, а расходы покрыть за счет замороженных российских государственных активов. В частности, Германия уже заявила, что купит ракетные батареи Patriot, которые могут обеспечить противовоздушную оборону Украины.

Однако стоит отметить, что новая договоренность основывается на словах Трампа, поэтому не является надежной. Кроме этого, даже если Соединенные Штаты готовы продавать оружие, а Европа его покупать, некоторых видов вооружения может не хватить.

В то же время это позволит выиграть время, чтобы Европа нарастила производство необходимых вооружений, а Украина разработала новые способы предотвращения российских ударов по гражданскому населению. В случае, если украинская сторона сможет найти способ защитить свои города с воздуха, Путин окажется в ловушке обременительной войны на истощение.

В издании подытоживают, что желание Трампа быстро добиться мирного соглашения оказалось лишь фантазией. И, хотя его слова мало что значат, Украина и Европа должны этим воспользоваться, чтобы создать механизм, который не будет нуждаться в ежедневных решениях президента США для своего функционирования.