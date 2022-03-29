50% Ирпеня разрушены, возвращаться в него пока нельзя, – мэр

Украинские защитники выгнали российских захватчиков из Ирпеня. Однако 50% города разрушены, поэтому возвращаться туда пока нельзя.

О ситуации в освобожденном от оккупантов Ирпене по состоянию на утро 29 марта в эфире национального телемарафона рассказал мэр города Александр Маркушин.

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В Ирпень пока не стоит возвращаться

Хочу всех попросить пока не возвращаться. В городе все еще опасно – раздаются выстрелы, идут обстрелы "Градами",

– отметил Маркушин.

Он добавил, что людям обязательно скажут, когда можно будет возвращаться.

В настоящее время продолжается эвакуация людей с тех территорий, которые были захвачены захватчиками. "Сегодня, завтра, послезавтра мы будем максимально вывозить людей. Я прошу уехать из города и дать нам возможность работать", – добавил городской голова.

Маркушин подчеркнул, что в городе будут хоронить погибших в результате атак врага.

Приблизительно 50% зданий в городе повреждены

Мэр также сообщил, что масштабы разрушений Ирпеня – велики.

Приблизительно 50% города, к сожалению, разрушены. Повреждена критическая инфраструктура,

– объяснил мэр.

Он заверил, что все поврежденное и уничтоженное противником будут восстанавливать.

Напомним, Ирпень от россиян освободили 28 марта.

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