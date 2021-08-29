Вероятно лодка прибыла из Ливии. Однако среди мигрантов были граждане разных стран, в частности Египта, Сирии и Северной Африки.
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Транспортировать мигрантов к острову помогли 2 судна береговой охраны и таможенный катер итальянской полиции по финансовым преступлениям.
Есть информация о том, что людей перед отправлением могли бить, ведь они имели признаки физического насилия. Одна из версий – мигранты были в заключении.
Кто был в лодке
В лодке были в основном мужчины, однако издание Sky TG24 сообщает также о 3 женщинах и ребенке.
Мэр острова Тото Мартелло заявил, что это одно из самых массовых высаживаний мигрантов на остров.
Наплыв мигрантов в Италии: что известно
- Мигранты уже неоднократно пытаются попасть на итальянские острова. Как известно, на Лампедузе есть соответствующий лагерь, который рассчитан на 250 человек.
- Однако ситуация ухудшается с каждым днем и сейчас там находится впятеро больше мигрантов.
- Люди уже размещаются на дороге возле лагеря и живут фактически под открытым небом.