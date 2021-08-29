Ймовірно човен прибув з Лівії. Однак серед мігрантів були громадяни різних країн, зокрема Єгипту, Сирії та Північної Африки.

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Транспортувати мігрантів до острова допомогли 2 судна берегової охорони та митний катер італійської поліції з фінансових злочинів.

Є інформація про те, що людей перед відправленням могли бити, адже вони мали ознаки фізичного насильства. Одна з версій – мігранти були в ув'язненні.

Хто був у човні

У човні були здебільшого чоловіки, проте видання Sky TG24 повідомляє також про 3 жінок та дитину.

Мер острова Тото Мартелло заявив, що це одне з наймасовіших висаджень мігрантів на острів.

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