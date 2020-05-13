500 тысяч новых мест: в каких областях государство даст работу украинцам

Украина уже развернула программы по созданию новых рабочих мест для украинцев. В различных предприятиях планируют создать полмиллиона новых вакансий.

В Украине в ближайшее время создадут 500 тысяч новых рабочих мест. Об этом на заседании правительства сообщил министр экономического развития Игорь Петрашко, пишет 24 канал.

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Работа по созданию такого объема новых вакансий – сложная и требует не одного дня, подчеркнул министр. Однако, определенные наработки у власти уже есть, также уже есть определенное количество рабочих мест, на которые прямо сейчас ищут людей.

Сектора, в которых будут создавать новые рабочие места:

строительство дорог и транспортных инфраструктур – 154 тысячи рабочих мест;

сфера благоустройства - 150 тысяч месяц – через субвенции местным бюджетам;

сельское хозяйство 85 тысяч мест;

возвращение рабочих мест в микро и малых предприятиях – достаточно новое направление;

заполнение вакансий в ГСЧС;

стимулирование предпринимательской деятельности;

строительство инфраструктуры.

Петрашко рассказал, что в Украине сейчас 486 тысяч безработных. Причем из них 197 тысяч зарегистрировались за да последние месяцы – с 12 марта.