500 тисяч нових місць: у яких галузях держава дасть роботу українцям

Україна вже розгорнула програми зі створення нових робочих місць для українців. У різних підприємствах планують створити пів мільйона нових вакансій.

В Україні найближчим часом створять 500 тисяч нових робочих місць. Про це на засіданні уряду розповів міністр економічного розвитку Ігор Петрашко, пише 24 канал.

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Робота зі створення такого обсягу нових вакансій – складна та потребує не одного дня, наголосив міністр. Однак, певні напрацювання у влади вже є, також вже є певна кількість робочих місць, на які прямо зараз шукають осіб.

Сектори, у яких створюватимуть нові робочі місця:

будівництво доріг і транспортних інфраструктур – 154 тисяч робочих місць;

сфера благоустрою – 150 тисяч місяць – учерез субвенції місцевим бюджетам;

сільське господарство – 85 тисяч місць;

повернення робочих місць у мікро і малих підприємствах;

заповнення вакансій у ДСНС;

стимулювання підприємницької діяльності;

будівництво інфраструктури.

Петрашко розповів, що в Україні зараз 486 тисяч безробітних. При чому з них 197 тисяч зареєструвалися за да останні місяці – з 12 березня.