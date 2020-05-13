500 тисяч нових місць: у яких галузях держава дасть роботу українцям
Україна вже розгорнула програми зі створення нових робочих місць для українців. У різних підприємствах планують створити пів мільйона нових вакансій.
В Україні найближчим часом створять 500 тисяч нових робочих місць. Про це на засіданні уряду розповів міністр економічного розвитку Ігор Петрашко, пише 24 канал.
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Робота зі створення такого обсягу нових вакансій – складна та потребує не одного дня, наголосив міністр. Однак, певні напрацювання у влади вже є, також вже є певна кількість робочих місць, на які прямо зараз шукають осіб.
Сектори, у яких створюватимуть нові робочі місця:
- будівництво доріг і транспортних інфраструктур – 154 тисяч робочих місць;
- сфера благоустрою – 150 тисяч місяць – учерез субвенції місцевим бюджетам;
- сільське господарство – 85 тисяч місць;
- повернення робочих місць у мікро і малих підприємствах;
- заповнення вакансій у ДСНС;
- стимулювання підприємницької діяльності;
- будівництво інфраструктури.
Петрашко розповів, що в Україні зараз 486 тисяч безробітних. При чому з них 197 тисяч зареєструвалися за да останні місяці – з 12 березня.