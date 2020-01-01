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      50 экстремалов прыгали с моста в Запорожье: впечатляющее видео

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      Роуп-джампинг в Запорожье / www.inform.zp.ua

      В Запорожье желающие накануне Нового года прыгали с 40-метрового моста над Днепром. Такую традицию 15 лет назад начала местная команда экстремалов, увлекающихся роуп-джампингом – прыжками с высоты на веревке.

      Чтобы прыгнуть с моста собралось примерно полсотни человек. Каждый пришел со своей особой мотивацией.

      К слову: Парашютисты из 12 стран создали в небе фигуру трезубца: зрелищное видео

      "Чтобы оставить все плохое в старом году", – сказала экстрималка Татьяна.

      Тем, кто еще не прыгал, запорожские экстрималы сначала рассказали, как правильно сделать первый шаг. По их словам, незабываемые впечатления, которые получаешь от прыжка, позволяют начать год действительно с чистого листа.

      "Ощущение невесомости и ветер в ушах такой сильный, но на самом деле еще ускоряется работа мозга, выбрасывается адреналин в кровь, и после подхвата веревки приток такой энергии приходит, радости", – вспомнил экстремал Сергей Хижняк.

      Экстремалы прыгали с моста в Запорожье: смотрите видео

       

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      Автор: Диана Луцышин
      Теги: Новости Украины Экстрим Новости Запорожья
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