50 экстремалов прыгали с моста в Запорожье: впечатляющее видео

В Запорожье желающие накануне Нового года прыгали с 40-метрового моста над Днепром. Такую традицию 15 лет назад начала местная команда экстремалов, увлекающихся роуп-джампингом – прыжками с высоты на веревке.

Чтобы прыгнуть с моста собралось примерно полсотни человек. Каждый пришел со своей особой мотивацией.

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"Чтобы оставить все плохое в старом году", – сказала экстрималка Татьяна.

Тем, кто еще не прыгал, запорожские экстрималы сначала рассказали, как правильно сделать первый шаг. По их словам, незабываемые впечатления, которые получаешь от прыжка, позволяют начать год действительно с чистого листа.

"Ощущение невесомости и ветер в ушах такой сильный, но на самом деле еще ускоряется работа мозга, выбрасывается адреналин в кровь, и после подхвата веревки приток такой энергии приходит, радости", – вспомнил экстремал Сергей Хижняк.

Экстремалы прыгали с моста в Запорожье: смотрите видео