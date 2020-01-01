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      50 екстрималів стрибали з височезного мосту у Запоріжжі: вражаюче відео

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      Роуп-джампінг у Запоріжжі / www.inform.zp.ua

      У Запоріжжі охочі напередодні Нового року стрибали з 40-метрового мосту над Дніпром. Таку традицію 15 років тому започаткувала місцева команда екстремалів, які захоплюються роуп-джампінгом – стрибками з висоти на мотузці.

      Аби стрибнути з моста зібралось приблизно пів сотні людей. Кожен прийшов зі своєю особливою мотивацією.  

      До слова: Парашутисти з 12 країн створили у небі фігуру тризуба: видовищне відео

      "Щоб залишити все погане у старому році", – сказала екстрималка Тетяна.

      Тим, хто ще не стрибав, запорізькі екстримали спершу розповіли, як правильно зробити перший крок. За їхніми словами, незабутні враження, які отримуєш від стрибка, дозволяють розпочати рік дійсно з чистої сторінки.

      "Відчуття невагомості і чути вітер у вухах такий сильний, але насправді ще прискорюється робота мозку, викидається адреналін в кров, і після підхоплення мотузки, приплив такої енергії приходить, радості", – пригадав екстримал Сергій Хижняк.

      Екстримали сорибали з мосту у Запоріжжі: дивіться відео

       

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      Автор: Діана Луцишин
      Теги: Новини України Новини Запоріжжя Екстрим
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