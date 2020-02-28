50 миллиардов для ЮКОСа и скандал с Крымом: как правильно трактовать решение Гааги

Апелляционный суд Гааги подтвердил решение суда о выплате Россией 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании "ЮКОС". В качестве аргумента в этом споре суд использовал Договор о присоединении Крыма. Некоторые СМИ увидели в этом предательство интересов Украины. Как правильно трактовать решение Апелляционного суда Гааги, – объясняют юристы-международники.

Какое решение вынесли?

18 февраля Апелляционный суд Гааги вынес решение против России по жалобе бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа. Суд опирался, в частности, на Договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации 2014 года как на свидетельство того, что Россия пользуется механизмом временного применения международных договоров во всей их целостности. Это следует из полного текста решения суда, – так трактовали эту информацию российские СМИ.

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Взамен, фактически суд заявил, что позиция, на которой настаивает Россия в споре с экс-акционерами ЮКОСа не поддерживается в других примерах ее международных договоров.

Украинские СМИ подхватили это решение суда и увидели в нем предательство интересов Украины, поскольку суд опирался на российский Договор о приеме Крыма в состав России, называя его международным договором.



Россияне трактуют международное право так, как им вздумается / Фото pixabay.com

Предательства нету?

Однако, отечественные юристы-международники, комментируя это решение суда сайту 24 канала, отметили, что в нем нет предательства интересов. По мнению юристов, суд показал России, что она "крутит" международным правом как хочет. По сути, этот аргумент находится в поле так сказать юридического издевательства: аннексия Крыма нарушила такое огромное количество норм международного права и теперь они не могут всерьез утверждать, что это было правомерно. Сколько бы русские не пытались оформить аннексию якобы это было законно, однако им это не удастся.

Поэтому Гаагский суд им сказал следующее: вы применяете международное право когда и как хотите. Это логика Гаагского суда. Она не то что юридически безупречна, но это способ сказать россиянам, что они обращаются с международным правом неадекватно.

Никакого предательства нет, все нормально. Более того, России больно от этого решения, потому что ее оштрафовали и сняли беспрецедентное количество денег в пользу бывших акционеров ЮКОСа. Никаких проблем для Украины от этого решения в принципе не может быть,

– отмечают юристы.

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России показали следующее: нельзя обращаться с международным правом так, как она это делала, аргументируя то, что нельзя аргументировать, то есть аннексию Крыма. Аннексия в принципе не может быть оправдана никакими международно-правовыми соглашениями, договорами и другими процедурами.

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