Суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов ЮКОСу: что известно о деле

18 февраля 2020 года Апелляционный суд в Гааге обязал Россию выплатить бывшим акционерам "ЮКОСа" 50 миллиардов долларов. Такая компенсация является крупнейшей в истории международного арбитража.

О решении Апелляционного суда Гааги сообщает ВВС со ссылкой на заявление. Суд постановил, что предыдущее решение 2016 года об отмене компенсации неправильно.

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Россия собирается обжаловать решение Международного суда и продолжает в том числе обвинять акционеров "ЮКОСа" в коррупции. В заявлении на сайте российского Минюста акционеров "ЮКОСа" называют недобросовестными, а решение Апелляционного суда – немотивированным.

Апелляционный суд Гааги проигнорировал тот факт, что ексакционеры "ЮКОСа" не были добросовестными инвесторами. Контроль над активами этой компании был получен ими с помощью целого ряда незаконных действий, включая заговор и подкуп должностных лиц,

– утверждает российский Минюст.

Это не первое решение Международного суда против России в пользу "ЮКОСа". Так в 2014 году РФ обязали выплатить трем акционерам 50 миллиардов убытков. Но это решение отменил окружной суд Гааги. Мотивировали это тем, что Россия не ратифицировала Энергетическую хартию.

Почему Россия прикрывается Энергетической хартией?

Этот правовой акт утверждает, что спор между договорным государством (в данном случае – Россией) и иностранным инвестором (то есть "ЮКОСом") может быть урегулирован международным арбитражем. Российская Федерация подписала этот договор, но так и не ратифицировала его. Поэтому Кремль называл решение Гааги нецелесообразным и через Конституционный суд РФ разрешил его сам себе не выполнять.

Сам Ходорковский в своем твиттере напомнил, что дело "ЮКОСа" – политическое преследование.

Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа. Причем подтверждена не только процедура, но и суть: «отъем ЮКОСа - дело не о налогах, а о борьбе с политическими оппонентами».

Проиграл именно Кремль, а не Россия и платить в конце концов будет не Россия, а сечины! — Ходорковский Михаил (@mich261213) February 18, 2020

Что нужно знать о деле "ЮКОСа"

"ЮКОС" был ведущей нефтяной компанией в России, в 2003 году эксперты назвали ее четвертой в мире по количеству переработанной и добытой нефти.

В этом же году "ЮКОС" была принудительно обанкрочена российским правительством , а ее имущество и активы были незаконно отняты и присвоены российскими чиновниками.

, а ее имущество и активы были незаконно отняты и присвоены российскими чиновниками. Через два года после обанкрочивания акционеры обратились в Международный арбитраж в Гааге, который решил, что компания действительно подверглась атаке российскими властями.

В 2014 году Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить акционерам "ЮКОСа" компенсацию в почти 2 миллиарда евро за преследование и судебные процессы.

за преследование и судебные процессы. В 2015 году арбитражный суд уже обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов, но решение отменил окружной суд Гааги. Мотивировали это тем, что Россия не ратифицировала Энергетическую хартию.

уже обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов, но Гааги. Мотивировали это тем, что Россия не ратифицировала Энергетическую хартию. Конституционный суд в России разрешил не выполнять это решение Международного суда, приняв постановление, что это решение нарушает положения российской Конституции.

18 февраля 2020 года Апелляционный суд отменил решение окружного, так Россию снова заставляют выплатить компенсацию.

Минюст России считает решение Гааги немотивированным и собирается подавать жалобу.

Кто такой Михаил Ходорковский

Ходорковский – бывший глава "ЮКОСа", а также банка и холдинга "MENATEР". В 2005 году был приговорен российским судом на восемь лет за налоговые преступления и мошенничество, в конце 2010 года – на 13 с половиной лет "за хищение нефти у дочерних компаний "ЮКОСа" и "отмывание денег на сумму около 30 миллиардов долларов".



Ходорковский отсидел в тюрьме по делу ЮКОСа 10 лет / фото: ntv.com

Судебные процессы над Ходорковским и его коллегой Платоном Лебедевым вызвали в мире волну протестов и были обозначены как политически заказанные и юридически необоснованные.

Ходорковского называют политическим оппонентом Путина, который мог поколебать влияние президента. На момент ареста его называли одним из самых богатых людей в мире. Часто его заключение называют политической репрессией.

20 декабря 2013 года Ходорковский был помилован Владимиром Путиным. В целом он провел в тюрьме и СИЗО 10 лет и два месяца.



Путин и Ходорковский / фото: wikiphoto

В 2013 году Ходорковский подтвердил, что по договоренности между ним, Геншером (Геншер – немецкий дипломат) и Путиным, он подал президенту РФ прошение о помиловании. Однако своей вины в просьбе он не признал. Позже Ходорковский находился в эмиграции.

О Ходорковском: Я узнаю, кто за это ответственен, – Ходорковский об убийстве российских журналистов в ЦАР

7 декабря 2015 года Следственный комитет России заочно предъявил Ходорковскому обвинение по уголовному делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году. Ходорковский был объявлен российскими правоохранительными органами в международный розыск, однако их запрос Интерпол отклонил.