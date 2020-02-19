Суд в Гаазі зобов'язав Росію сплатити 50 мільярдів доларів ЮКОСу: що відомо про справу

18 лютого 2020 року Апеляційний суд в Гаазі зобов'язав Росію сплатити колишнім акціонерам "ЮКОСу" 50 мільярдів доларів. Така компенсація є найбільшою в історії міжнародного арбітражу.

Про рішення Апеляційного суду Гааги повідомляє ВВС, посилаючись на заяву. Суд постановив, що попереднє рішення 2016 року про скасування компенсації є неправильним.

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Росія збирається оскаржувати рішення Міжнародного суду і продовжує зокрема звинувачувати акціонерів "ЮКОСу" у корупції. У відповідній заяві на сайті російського Мін'юсту акціонерів "ЮКОСу" називають недобросовісними, а рішення Апеляційного суду – невмотивованим.

Апеляційний суд Гааги проігнорував той факт, що ексакціонери "ЮКОСу" не були сумлінними інвесторами. Контроль над активами цієї компанії був отриманий ними за допомогою цілого ряду незаконних дій, включаючи змову і підкуп посадових осіб,

– стверджує російський Мін'юст.

Це не перше рішення Міжнародного суду проти Росії на користь"ЮКОСу". Так у 2014 році РФ зобов'язали виплатити трьом акціонерам 50 мільярдів збитків. Але це рішення скасував окружний суд Гааги. Мотивували це тим, що Росія не ратифікувала Енергетичну хартію.

Чому Росія прикривається Енергетичною хартією?

Цей правовий акт стверджує, що суперечку між договірною державою (у цьому випадку – Росією) та іноземним інвестором (тобто "ЮКОСом") може бути врегульовано міжнародним арбітражем. Російська Федерація підписала цей договір, але так і не ратифікувала його. Тому Кремль називав рішення Гааги недоцільним та через Конституційний суд РФ дозволила його сама собі не виконувати.

Сам Ходорковський у своєму твіттері нагадав, що справа "ЮКОСу" – політичне переслідування.

Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа. Причем подтверждена не только процедура, но и суть: «отъем ЮКОСа - дело не о налогах, а о борьбе с политическими оппонентами».

Проиграл именно Кремль, а не Россия и платить в конце концов будет не Россия, а сечины! — Ходорковский Михаил (@mich261213) February 18, 2020

Що потрібно знати про справу "ЮКОСу"

"ЮКОС" був провідною нафтовою компанією у Росії, у 2003 році експерти назвали її четвертою у світі за кількістю переробленої і видобутої нафти .

. У цьому ж році "ЮКОС" була примусово збанкручена російським урядом , а її майно та активи були незаконно відняті та привласнені російськими урядовцями.

, а її майно та активи були незаконно відняті та привласнені російськими урядовцями. Через два роки після збанкручення акціонери звернулися до Міжнародного арбітражу в Гаазі, який вирішив, що компанія справді зазнала атаки російською владою.

У 2014 році Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію виплатити акціонерам "ЮКОСу" компенсацію у майже 2 мільярди євро за переслідування та судові процеси.

за переслідування та судові процеси. У 2015 році арбітражний суд вже зобов’язав Росію виплатити 50 мільярдів доларів, але рішення скасував окружний суд Гааги. Мотивували це тим, що Росія не ратифікувала Енергетичну хартію.

вже зобов’язав Росію виплатити 50 мільярдів доларів, але Гааги. Мотивували це тим, що Росія не ратифікувала Енергетичну хартію. Конституційний суд у Росії дозволив не виконувати це рішення Міжнародного суду, ухваливши постанову, що це рішення порушує положення російської Конституції.

18 лютого 2020 року Апеляційний суд скасував рішення окружного, тому Росію знову змушують сплатити компенсацію.

Мін’юст Росії вважає рішення Гааги невмотивованим і збирається подавати скаргу.

Хто такий Михайло Ходорковський

Ходорковський – колишній голова "ЮКОСу", а також банку та холдингу "MENATEР". 2005 року був засуджений російським судом на вісім років за податкові злочини і шахрайство, наприкінці 2010 року – на 13 з половиною років "за розкрадання нафти у дочірніх компаній "ЮКОСу" та "відмивання грошей на суму близько 30 мільярдів доларів".



Ходорковський відсидів у в'язниці у справі ЮКОСУ 10 років / фото: ntv.com

Судові процеси над Ходорковським та його колегою Платоном Лебедєвим викликали в світі хвилю протестів та були позначені як політично замовлені та юридично необґрунтовані.

Ходорковського називають політичним опонентом Путіна, який міг похитнути вплив президента. На момент арешту його називали одним з найбагатших людей у світі. Часто його ув'язнення називають політичною репресією.

20 грудня 2013 року Ходорковський був помилуваний Володимиром Путіним. Загалом він провів у в'язниці і СІЗО 10 років і два місяці.



Путін і Ходорковський / фото: wikiphoto

У 2013 році Ходорковський підтвердив, що за домовленністю між ним, Геншером (Ганс-Дітріх Геншер – німецький дипломат) і Путіним, він подав президентові РФ прохання про помилування. Однак своєї провини у проханні він не визнав. Опісля Ходорковський перебував в еміграції.

Про Ходорковського: Я дізнаюся, хто за це відповідальний, – Ходорковський про вбивство російських журналістів у ЦАР

7 грудня 2015 року Слідчий комітет Росії заочно пред'явив Ходорковському обвинувачення у кримінальній справі про вбивство мера Нафтоюганська Володимира Пєтухова у 1998 році. Ходорковський був оголошений російськими правоохоронними органами в міжнародний розшук, проте їхній запит Інтерпол відхилив.