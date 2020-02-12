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      Новий етап путінських репресій: хто став жертвами державного садизму

      Безумный мир 156 Читать новость на русском

      Останнім часом із Росії надходять вже навіть не божевільні, а якісь зовсім дикі новини. На мою думку, там розпочалися справжні репресії: не проти політиків та опозиціонерів, а проти звичайних людей. Я розповім три історії, які не вигадати навмисно.

      Высказывания Алёны Водонаевой

      Недавно я рассказывал о том, как телеведущая и инстаблогер Алена Водонаева объявила, что Путина нельзя ставить в пример, что как мужчина он не является ни сильным, ни интересным. Обычный серый, невысокий, злобный старикашка. Путин на нее обиделся – сильно обиделся.

      До теми: Путин против Водонаевой: сумеет ли звезда "Дома-2" победить диктатора

      На днях полиция начала доследственную проверку в отношении Водонаевой. Вы не поверите, но официальная причина – это призыв телеведущей "не рожать рабов этому государству". То есть государство там на полном серьезе считает, что рабов рожать очень даже надо.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Итак. Чуть больше 1 млн за троих детей. Столько теперь будут получать молодые семьи, которые будут решать главную головную боль президента — проблему демографии. Столько всего придумали для этих нерожденных детей: и кормить будут до 4 класса в школе, и доплачивать до 7 лет надбавку от 5 до 11 тысяч рублей. Вот только на прибавочку могут рассчитывать лишь те семьи, в которых менее одного прожиточного минимума на человека. То есть, если семья из 2 родителей и 2 маленьких детей в условной Пензе зарабатывает больше ~ 40 тысяч, то о бонусе можно забыть. Это то, о чем я говорила ранее. Проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян. Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона. Не спасут ни 5 тысяч рублей, ни 11, ни даже бесплатное горячее питание в школах. Чтобы как-то прокормить детей и себя, люди будут брать кредиты и платить из поколения в поколение. У нас проблемы с садами, со школами, с медициной и специалистами. Какие роды, дорогие друзья? А что касается еды в школах, то без слёз на неё не взглянешь ...

      Допис, поширений Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

      Но это, конечно, только формальность. На самом деле, Водонаева это заявление сделала уже два месяца назад. И всем было абсолютно пофиг. Полиция возбудилась только тогда, когда она сказала, что Путин в ее глазах совершенно никакой. Этого он ей простить не смог.

      Таким образом обозленный российский диктатор начал личную вендетту против обычной, в общем, женщины, которая не имеет отношения к политике. Вся ее вина в том, что она разбила миф о мужественности Путина.

      володимир путін альона водонаєва
      Владимир Путин, Алена Водонаева / Коллаж 24 канала

      "Пензенское дело"

      Но это только начало. В Пензе российский военный суд осудил группу из семи подростков суммарно на 86 лет тюрьмы. Дело –абсолютно липовое, это видно со стороны любому разумному человеку. Все осужденные не сделали вообще ничего. Это даже обвинение признает. Вся их вина в том, что они говорили о политике и играли в страйкбол.

      Но следователи ФСБ под пытками, как при Сталине, выбили с кровью из этих несчастных показания, что они собирались свергнуть Путина. Соответственно, они тут же стали супер опасными преступниками и получили гигантские сроки.

      Главная задача этого дела – стать назиданием для всех остальных молодых людей. Смысл примерно такой: "Если вы только начинаете думать и говорить о политике, то за вами сразу же придет ФСБ. Вас будут избивать, пытать, а потом посадят в тюрьму до конца жизни".

      Росія суд Володимир Путін
      Семерых подростков приговорили к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет

      Молодежь в России сейчас стала главной движущей силой антипутинских протестов. Поэтому Кремль стремится публично и максимально жестко запугать подростков и студентов. Это особенно важно в преддверии предстоящей передачи власти от Путина к Путину. Он очень боится, чтобы в момент транзита не случилось какой-то революции.

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      То, что Путин лично требовал и пытать, и максимально жестко наказать этих молодых людей, следует из заявления его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Он сказал, что "президент неоднократно поручал тщательно всё проверить на предмет соответствия закону". И пришел к выводу, что все там было нормально. То есть Путин полностью поддержал этот государственный садизм.

      Дмитро Пєсков
      Дмитрий Песков

      Обвинение в государственной измене супругам из Калининграда

      Ну и третья история. В Калининграде (это немецкий Кенигсберг) следователи ФСБ арестовали супружескую пару: сначала жену Антонину Зимину, а потом ее мужа Константина Антонца. Их обвиняют в государственной измене. Супруги сначала не могли понять, что вообще произошло, в чем именно они провинились и как могли раскрыть иностранцам какие-то тайны, если сами никаких секретов не знали.

      Но потом на допросах им объяснили. На их свадьбе в 2015 году среди гостей был бывший одногруппник невесты. Он напился водки, начал всем раздавать визитки и показывать свое удостоверение сотрудника ФСБ. Мужчина хвастался, что работает в контрразведке.

      Росія
      Антонина Зимина, Константин Антонц / Коллаж 24 канала

      Там же были знакомые молодоженов из Латвии. Пьяный ФСБшник, размахивая своей корочкой, стал к ним цепляться, обещать ввести танки в Ригу и отправить всех латышей в Сибирь. Его как-то угомонили и отправили поспать. Вроде бы об этой ситуации все забыли.

      Но спустя пару лет латыши со свадьбы рассказали об этом курьезе в местных СМИ. Они показали бухого ФСБшника на фотографиях со свадьбы в интернете и рассказали, как его зовут.

      Тем временем сам пьяный герой дослужился в Калининграде до высоких чинов, и уже чуть ли не в генералы собирался. А тут выясняется, что вся Прибалтика над ним смеется и прекрасно знает, кто он такой.

      После этого супругов и арестовали. Теперь их обвиняют в том, что они раскрыли разведке стран НАТО личность невероятно ценного и важного агента ФСБ, который ловил шпионов.

      То, что этот агент пять лет назад нажрался и сам обещал приехать к латышам на танке и всех их пересажать, ФСБ как бы не замечает. Этот контрразведчик даже свидетелем по делу не проходит. Кстати, он сам и настучал на своих друзей, на свадьбе которых напился.

      Молодоженам теперь грозит по 20 лет тюрьмы за государственную измену. Вся их вина в том, что они опубликовали фотографии с собственной свадьбы. Если они будут пытаться сопротивляться и говорить, что ни в чем не виноваты, то станет еще хуже. Их будут пытать, как это только что делали с подростками в Пензе.

      Все три эти истории указывают на то, что в России начался какой-то уже новый этап путинского правления. Водонаева, пензенские подростки и калининградские молодожены – это не Ходорковский, не Немцов и не Навальный.

      Михайло Ходорковський Борис Нємцов Олексій Навальний
      Михаил Ходорковский, Борис Немцов, Алексей Навальный / Коллаж 24 канала

      Это обычные люди, которым просто не повезло соприкоснуться с системой. И теперь система, основанная на паранойе, начинает жрать уже не политических оппонентов, а простых обывателей. Она просто ничего другого делать не умеет.

      Экономика у Путина резко катится вниз, народ не горит желанием оставлять его во власти навечно, рейтинги популярности президента настолько малы, что их запретили публиковать.

      Зверніть увагу: Зачем Путин прячет свои рейтинги

      Как правильно говорит Водонаева, ни любви, ни уважения не осталось. В этих условиях у Кремля остается лишь одно средство удержания власти в стране – страх и репрессии.

      Но у репрессий есть одна важная особенность – они нагнетают не только ужас, но и всеобщую ненависть к правителю. И как только эта ненависть становится сильнее страха, правителя убирают его же собственные друзья.

      У Путіна відповіли на заяву Арахамії про воду для Криму в обмін на виведення військ
      сьогодні
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      Автор: Іван Яковина
      Теги: Новини Росії Відеоблоги Протести Протести в Москві Рішення суду ФСБ Михайло Ходорковський Борис Нємцов Олексій Навальний Володимир Путін Безумный мир
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