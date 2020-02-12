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      Рейтинг Путіна за останні два роки впав майже наполовину

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      Рейтинг Путіна продовжує падати / Getty Images

      Довіра до президента Росії Володимира Путіна серед росіян продовжує знижуватися. Його рейтинг впав до 35%. А це майже вдвічі менше, ніж було у 2017 році.

      Про зниження довіри до Володимира Путіна свідчать результати опитування "Левада-центру", повідомляють "Ведомости".

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      Трохи більше, ніж третина росіян (35%) довіряють Путіну. Це на 4% менше, ніж було у вересні 2019 року. Однак два роки тому Путіна підтримували 59% росіян, – йдеться в повідомленні.

      Тобто від 2017 року рейтинг російського президента впав майже удвічі.

      Водночас довіра до деяких політиків зросла. Хоча традиційно показники ключових міністрів ростуть або знижуються слідом за президентськими.

      Яким є рівень довіри до інших політиків у РФ

      • досить відчутно від вересня 2019 року зросла довіра до міністра оборони Росії Сергія Шойгу – з 13 до 19%;
      • більше стали довіряти і міністру закордонних справ Сергію Лаврову – 17%, було 14%;
      • однак рівень довіри до експрем'єра Дмитра Медведєва знизився з 9 до 5%.

      Зверніть увагу! У березні 2019 року за результатами дослідження рейтинг довіри до президента Росії впав до історичного мінімуму у 30,5%. Після цього державна соціологічна служба змінила методику підрахунку. Через добу рейтинг "зріс" до 72,3%.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Соціологічне дослідження Сергій Лавров Дмитро Медведєв Рейтинги
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