Рейтинг Путіна за останні два роки впав майже наполовину

Довіра до президента Росії Володимира Путіна серед росіян продовжує знижуватися. Його рейтинг впав до 35%. А це майже вдвічі менше, ніж було у 2017 році.

Про зниження довіри до Володимира Путіна свідчать результати опитування "Левада-центру", повідомляють "Ведомости".

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Трохи більше, ніж третина росіян (35%) довіряють Путіну. Це на 4% менше, ніж було у вересні 2019 року. Однак два роки тому Путіна підтримували 59% росіян, – йдеться в повідомленні.

Тобто від 2017 року рейтинг російського президента впав майже удвічі.

Водночас довіра до деяких політиків зросла. Хоча традиційно показники ключових міністрів ростуть або знижуються слідом за президентськими.

Яким є рівень довіри до інших політиків у РФ

досить відчутно від вересня 2019 року зросла довіра до міністра оборони Росії Сергія Шойгу – з 13 до 19%;

більше стали довіряти і міністру закордонних справ Сергію Лаврову – 17%, було 14%;

однак рівень довіри до експрем'єра Дмитра Медведєва знизився з 9 до 5%.

Зверніть увагу! У березні 2019 року за результатами дослідження рейтинг довіри до президента Росії впав до історичного мінімуму у 30,5%. Після цього державна соціологічна служба змінила методику підрахунку. Через добу рейтинг "зріс" до 72,3%.