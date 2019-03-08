Рейтинг Путіна у Росії впав до історичного мінімуму: цікаві дані

У Росії рейтинг довіри населення до президента Володимира Путіна знизився до рекордно мінімальної позначки за останні 13 років. Наразі він становить лише становить 32%.

За місяць глава Кремля втратив майже 1% довіри виборців, свідчать дані опитування Всеросійського центру досліджень громадської думки. Наприкінці січня його рейтинг складав майже 33%.

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Проте, російський президент очолює список за рівнем довіри серед громадян. На другому місці – міністр оборони Сергій Шойгу (майже 15%), на третьому глава МЗС Сергій Лавров (13%). Прем'єр-міністру Дмитру Мєдвєдєву довіряють лише 7,5% респондентів.

За результатами попереднього опитування аналітичного центру "Левада-центр, 64% росіян продовжують схвалювати дії чинного президента Росії. Щоправда, кількість прихильників Путіна загалом значно зменшилася. Так, майже половина населення Росії (45%) вважає, що країна рухається не в тому напрямку. А діяльністю правління Кремля є незадоволеними 61% росіян.

Що може зробити Путін, аби залишитися при владі у РФ? Наразі рейтинги глави Кремля Володимира Путіна є дуже низькими, однак той намагатиметься зробити все, аби утримати владу. Єдина суть існування путінського режиму – це скоювати злочини та йти від відповідальності. Тому й зараз чинний президент РФ не зупинятиметься не перед чим. 5 років тому, коли його рйетинг почав падати, він анексував Криму, розв'язав війну на Донбасі, влаштував пропаганду на російському телебаченні, зомбуючи населення. Не виключено, що Путін буде ще більше тиснути на росіян та посилювати агресію в світі.