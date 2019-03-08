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      Рейтинг Путина в России упал до исторического минимума: интересные данные

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      Рейтинг Путина в России снова рекордно упал
      Рейтинг Путина в России снова рекордно упал / Фото из открытых источников

      В России рейтинг доверия населения к президенту Владимиру Путину снизился до рекордно минимальной отметки за последние 13 лет. Сейчас он составляет лишь 32%.

      За месяц глава Кремля потерял почти 1% доверия избирателей, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения. В конце января его рейтинг составлял почти 33%.

      Читайте также: Путину нужна Украина, чтобы создать великую Россию, – экс-президент Польши

      Однако, российский президент возглавляет список по уровню доверия среди граждан. На втором месте – министр обороны Сергей Шойгу (почти 15%), на третьем глава МИД Сергей Лавров (13%). Премьер-министру Дмитрию Медведеву доверяют лишь 7,5% респондентов.

      По результатам предварительного опроса аналитического центра "Левада-центр, 64% россиян продолжают одобрять действия действующего президента России. Правда, количество сторонников Путина в целом значительно уменьшилось. Так, почти половина населения России (45%) считает, что страна движется не в том направлении. А деятельностью Кремля недовольны 61% россиян.

      Что может сделать Путин, чтобы остаться у власти в РФ?
      Сейчас рейтинги главы Кремля Владимира Путина очень низкие, однако тот постарается сделать все, чтобы удержать власть. Единственная суть существования путинского режима – это совершать преступления и уходить от ответственности. Поэтому и сейчас действующий президент РФ не будет останавливаться ли ни перед чем. 5 лет назад, когда его рейтинг начал падать, он аннексировал Крыму, развязал войну на Донбассе, устроил пропаганду на российском телевидении, зомбируя население. Не исключено, что Путин будет еще больше давить на россиян и усиливать агрессию в мире.

      blog_ava
      Поздравления с 8 марта учительнице в прозе и стихах
      сегодня
      1274
      Теги: Новости политики Новости России рейтинги Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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