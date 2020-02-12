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      Рейтинг Путина за последние два года упал почти наполовину

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      Рейтинг Путина продолжает падать / Getty Images

      Доверие к президенту России Владимиру Путину среди россиян продолжает снижаться. Его рейтинг упал до 35%. А это почти вдвое меньше, чем было в 2017 году.

      О снижении доверия к Владимиру Путину свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", сообщают "Ведомости".

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      Чуть больше, чем треть россиян (35%) доверяют Путину. Это на 4% меньше, чем было в сентябре 2019 года. Однако два года назад Путина поддерживали 59% россиян, – говорится в сообщении.

      То есть от 2017 года рейтинг российского президента упал почти вдвое.

      В то же время доверие к некоторым политикам возросло. Хотя традиционно показатели ключевых министров растут или снижаются вслед за президентскими.

      Каким является уровень доверия к другим политикам в РФ

      • довольно ощутимо с сентября 2019 года возросло доверие к министру обороны России Сергею Шойгу – с 13 до 19%;
      • больше стали доверять и министру иностранных дел Сергею Лаврову – 17%, было 14%;
      • однако уровень доверия к экс-премьеру Дмитрию Медведеву снизился с 9 до 5%.

      Обратите внимание! В марте 2019 года по результатам исследования рейтинг доверия к президенту России упал до исторического минимума в 30,5%. После этого государственная социологическая служба изменила методику подсчета. Через сутки рейтинг "вырос" до 72,3%.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости России рейтинги Дмитрий Медведев Сергей Лавров Социологическое исследование Владимир Путин
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