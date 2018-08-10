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Я дізнаюся, хто за це відповідальний, – Ходорковський про вбивство російських журналістів у ЦАР

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Ходорковський пообіцяв знайти причетних до загибелі російських журналістів у ЦАР
Ходорковський пообіцяв знайти причетних до загибелі російських журналістів у ЦАР / Ходорковский.ру

Російський опозиціонер у вигнанні, засновник руху "Відкрита Росія" Михайло Ходорковський запевнив, що знайде причетних до загибелі трьох російських журналістів у Центральноафриканській Республіці, які поїхали туди, аби зняти фільм про діяльність найманців "Вагнера" і були вбиті в ніч на 31 липня.

Про це повідомляє Le Point.

"Я зроблю все, щоб дізнатися, хто за це відповідальний", – пообіцяв Ходорковський після новини про вбивство журналіста Орхана Джемаля, оператора Кирила Радченка і режисера Олександра Расторгуєва неподалік містечка Сібю в ЦАР.

Читайте також: Загиблі в Африці російські журналісти встигли зафільмувати бази "Вагнера"

Колишній російський олігарх, а зараз активний критик глави Кремля також заявив про готовність виділити частину своїх статків (від 200 до 500 мільйонів доларів) на фінансування незалежної журналістики, зауважує видання.

Так, саме проект Ходорковського "Центр управління розслідуваннями", що відповідальний за фінансування журналістських розслідувань, відправив трьох росіян у ЦАР. Журналісти повинні були зібрати інформацію про групу найманців ПВК "Вагнер", яка належить Євгену Пригожину, олігархові з близького оточення Путіна.

Хто такий Михайло Ходорковський? Російський опозиційний політик та олігарх – в минулому голова колишньої російської нафтової компанії "ЮКОС", а також холдингу MENATEP. У 2005 році суд РФ засудив його до восьми років за податкові злочини і шахрайство, а наприкінці 2010 — на 13,5 років "за розкрадання нафти у дочірніх компаній ЮКОСу" та "відмивання грошей на суму близько 30 мільярдів доларів". Судові процеси над Ходорковським набули світового розголосу та були позначені як політично замовлені та юридично безґрунтовні. У 2013 році президент РФ помилував Ходорковського. після чого він емігрував на Захід. 

Теги: Новини політики Новини Росії Кримінальні новини Михайло Ходорковський Африка
Джерело: 24 Канал
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