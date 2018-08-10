Я узнаю, кто за это ответственен, – Ходорковский об убийстве российских журналистов в ЦАР

Российский оппозиционер в изгнании, основатель движения "Открытая Россия" Михаил Ходорковский заверил, что найдет причастных к гибели трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике, которые поехали туда, чтобы снять фильм о деятельности наемников "Вагнера" и были убиты в ночь на 31 июля.

Об этом сообщает Le Point.

"Я сделаю все, чтобы узнать, кто за это ответственен", – пообещал Ходорковский после новости об убийстве журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева недалеко от городка Сибю в ЦАР.

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Бывший российский олигарх, а сейчас активный критик главы Кремля также заявил о готовности выделить часть своего состояния (от 200 до 500 миллионов долларов) на финансирование независимой журналистики, отмечает издание.

Так, именно проект Ходорковского "Центр управления расследованиями", который ответственен за финансирование журналистских расследований, отправил трех россиян в ЦАР. Журналисты должны были собрать информацию о группе наемников ЧВК "Вагнер", которая принадлежит Евгению Пригожину, олигарху из близкого окружения Путина.

Кто такой Михаил Ходорковский?

Российский оппозиционный политик и олигарх – в прошлом глава бывшей российской нефтяной компании "ЮКОС", а также холдинга MENATEP. В 2005 году суд РФ приговорил его к восьми годам за налоговые преступления и мошенничество, а в конце 2010 – 13,5 лет "за хищение нефти у дочерних компаний ЮКОСа" и "отмывание денег на сумму около 30 млрд долларов". Судебные процессы над Ходорковским получили мировую огласку и были обозначены как политически заказанные и юридически беспочвенные. В 2013 году президент РФ помиловал Ходорковского, после чего он эмигрировал на Запад.