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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА АЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНЕГ В УКРАИНЕ

      50 тысяч долларов отката СБУ задержала двух руководителей Национальной академии аграрных наук

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      СБУ задержала двух руководителей НААН / ssu.gov.ua

      Служба безопасности Украины задержала в Киеве двух руководителей среднего звена Национальной академии аграрных наук Украины. Они требовали у бизнесмена деньги за поставки сельхозпродукции в ходе проведения госзакупок.

      Правоохранители установили, что двое чиновников НААН требовали от него больше 50 тысяч долларов отката за поставки зерновых на государственные предприятия, входящие в сферу управления академии. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

      К теме: Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключения на 10 лет

      Чиновники также предлагали бизнесмену за 1 миллион долларов должность руководителя одного из подконтрольных академии предприятий.

      Как украинских чиновников будут наказывать за коррупционные схемы

      26 ноября вступил в силу закон о конфискации незаконных активов государственных чиновников и представителей органов местного самоуправления. Также этот документ предусматривает наказание за приобретение незаконного имущества.

      Принятый закон позволяет взимать активы с чиновников в доход государства, если суд примет соответствующее решение о незаконности их получения.

      Кроме того, этот закон регулирует определение того, что именно является незаконным активом. Такими можно считать те активы, стоимость которых более чем на 6,5 миллиона гривен превышает доходы чиновника.

      Такое нарушение будет караться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до от трех до семи лет.

      Согласно тексту закона, иск о признании активов необоснованными будет подавать НАБУ по согласованию САП. Под действие закона будет также попадать незаконное имущество, приобретенное за три года до того, как закон вступит в силу.

      Примечание: принятый закон фактически является восстановлением закона о незаконном обогащении, ранее отмененного решением Конституционного Суда за его неконституционность.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Коррупция СБУ Сельское хозяйство
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