Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о наказании для коррупционеров-чиновников за незаконное обогащение, в котором предлагается не только конфисковывать необоснованные активы, но и сажать их владельцев. У кого будут конфисковывать незаконно нажитые активы и кому грозит заключение до 10 лет – в материале 24 канала.

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Установление уголовной ответственности за незаконное обогащение является обязательством Украины, которое прописано в Меморандуме о взаимодействии с МВФ, а также Конвенции ООН против коррупции.

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Партнер ЮК "ВОЛХВ" Виктор Дубовик напоминает, что необходимость восстановления уголовной ответственности за незаконное обогащение возникла из-за решения Конституционного Суда Украины о признании положений статьи 368-2 Уголовного кодекса такими, которые не отвечают Основному закону. Эту проблему парламент 9-го созыва предлагает решить, приняв законопроект о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов (№ 1031).

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Этот проект закона направлен на восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также на введение института взыскания в доход государства необоснованных активов.

Эксперт по вопросам антикоррупционной политики Александра Дрик считает, что в этом законопроекте речь идет не столько о незаконном обогащении, сколько о гражданской конфискации.

Благодаря такому инструменту можно будет конфисковывать активы, приобретенные в течение последних 4 лет. То есть чиновники, в отношении которых были открыты производства в отношении незаконного обогащения и закрыты в связи с решением КСУ, не останутся безнаказанными: их не посадят, но конфискуют активы и уволят,

– убеждает Александра Дрик.

Кого коснется закон

В иске о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства должны указываться фактические данные, подтверждающие связь этих активов с чиновником и их незаконность. Речь идет о разнице между их стоимостью и законными доходами этого человека. Если суд признает убедительными эти аргументы, ответчик, он же – чиновник, должен опровергать, что это не так.

Законопроект будет распространяться на госслужащих, работников органов местного самоуправления, военных, судей, членов кабмина, Центральной избирательной комиссии и многих других,

– разъясняет Виктор Дубовик.

Выявлять такие активы и собирать доказательства, которые будут доказывать их необоснованность, сотрудники НАБУ, САП, ГБР и Генпрокуратура Украины.



У антикоррупционеров станет больше работы / Фото Facebook НАБУ

Виктор Дубовик отмечает, что обращаться в суд с соответствующим иском имеют право прокуроры САП. Кроме дел, где ответчиком являются чиновники НАБУ и прокуроры САП – в таких случаях право на обращение с соответствующим иском предлагается предоставить прокурорам Генпрокуратуры.

Уголовное наказание возвращается

Так кому из должностных лиц грозит заключение? Согласно законопроекту, преступлением будет считаться приобретение активов, превышающих доходы чиновника более чем на 14,407 миллиона гривен. В таком случае за необоснованное обогащение чиновнику грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права работать на определенных должностях и заниматься определенной деятельность.

Вместе с тем, незаконные активы смогут быть предметом специальной конфискации, когда разница между приобретенными активами и законными доходами составит от 960 тысяч гривен до 11,2 миллиона гривен. То есть состояние взимаются судом в гражданском порядке,

– отмечает адвокат Яна Рубчук.

Такая конфискация имущества еще называется гражданской конфискацией или вещественной конфискацией.

Что значит гражданская конфискация? Если у чиновника выявляют незаконно приобретенные активы, тогда это имущество подлежит гражданской конфискации, однако человека не привлекают к уголовной ответственности.

Гражданская конфискация предполагает преследование имущества, а не человека. То есть речь идет о судебном процессе, во время которого истец должен доказать, что имущество приобретено за счет денег, полученных незаконным путем.

Законопроектом 1031 предполагается, что в таких делах расследование будет проводиться детективами НАБУ, после чего, по заявлению специальных прокуроров САП дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства, будут рассматриваться Высшим антикоррупционным судом,

– объясняет Яна Рубчук.

Основным замыслом законопроекта является возможность конфисковать активы без уголовного преследования. Таким образом упрощается процедура возврата в бюджет незаконно полученных средств и имущества.

Превентивное действие законопроекта

Не стоит забывать про очень важный превентивный аспект законопроекта: конфискация как эффективное противодействие коррупции и должностным преступлениям.

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Правда, в законе есть и "открытые вопросы". К примеру, в нем предусматривается, что иск предъявляется в отношении активов, приобретенных в течение четырех лет до дня вступления в силу закона. Таким образом, по мнению юристов, вводится обратное действие закона во времени, допускается лишь в случае смягчения или снятия ответственности.

Также, Яна Рубчук спрашивает – как быть в ситуации, когда члены семьи фигуранта имеют высокие легальные доходы, например, зарплату, дивиденды, проценты от банковских вкладов. Каким образом будет отделяться происхождения этих состояний от незаконных?



Богатым чиновникам придется доказывать происхождение денег / Фото 24 канала

Предлагают авторы законопроекта взимать средства за имущество, являющееся собственностью. Однако возникает вопрос – как быть с "незыблемым" и приоритетным правом собственности, которое закреплено во всех международных законодательных актах, конвенциях и тому подобное.

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Кроме того, у юристов вызывает беспокойство дополнение статьи 19 закона о НАБУ, где будет введен термин "сообщение о необоснованных активах".

Заявить о необоснованных активах правонарушителя можно и анонимно, позвонив на специальную телефонную линию или через официальный сайт НАБУ. Предполагаю, что эта новелла спровоцирует огромное количество таких сообщений, которые могут замедлить процесс работы НАБУ,

– считает Виктор Дубовик.

Еще одна новелла, которая вызывает беспокойство у юристов, касается введения презумпции вины, которая прямо вытекает из текста. Ведь авторы законопроекта предлагают имущество сначала арестовать, как средство обеспечения иска, а в случае, если чиновник не докажет легальность происхождения средств – взыскать в пользу государства.

Как будет работать эта новация на практике – пока сказать рано. Есть надежда, что благодаря ей все же удастся вернуть в казну украденные миллионы.