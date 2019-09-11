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      Конфискация незаконного имущества чиновников: Рада поддержала законопроект

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      Закон о конфискации имущества чиновников – законопроект поддержали
      Рада в первом чтении поддержала конфискацию незаконных активов / 24 канал

      Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и за основу законопроект о конфискации незаконных активов государственных чиновников и представителей органов местного самоуправления. Кроме того, проект закона предусматривает наказание за приобретение незаконного имущества.

      Соответствующий законопроект под номером 1031 Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде еще в июне 2019 года.

       К слову: Рада решила изменить закон о перезагрузке власти: увольнять чиновников будет проще

      Среди прочего законопроект вносит изменения в законодательные акты Украины о том, что по решению суда вступает в законную силу признание необоснованными приобретенные активы и взыскание их в доход государства. Говорится об активах лиц, уполномоченных на выполнение государственной власти и органов местного самоуправления.

      Кроме того, этот законопроект регулирует определение того, что именно является незаконным активом. Такимм считаться те активы, стоимость которых более чем на 204 тысячи гривен превышает доходы чиновника.

      Такое нарушение будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

      Согласно проекту закона, иск о признании активов необоснованными будет подавать НАБУ по согласованию САП. Под действие законопроекта также будет попадать незаконное имущество, приобретенное за три года до того, как закон вступит в силу.

      Кроме того, Верховная рада поддержала сокращенную процедуру подготовки законопроекта ко второму чтению. За проголосовали 254 депутата.

      Примечание: законопроект фактически является восстановлением закона о незаконном обогащении, ранее отмененом решением Конституционного суда из-за его неконституционности.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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