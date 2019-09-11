Конфіскація незаконного майна чиновників: Рада підтримала законопроєкт

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні та за основу законопроєкт про конфіскацію незаконних активів державних чиновників та представників органів місцевого самоврядування. Крім того, проєкт закону передбачає покарання за набуття незаконного майна.

Відповідний законопроєкт під номером 1031 Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді ще у червні 2019 року. Його підтримали 316 депутатів.

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Законопроєкт дозволяє стягувати активи з чиновників у дохід держави, якщо суд ухвалить відповідне рішення про незаконність їх набуття.

Крім того, цей законопроєкт урегульовує визначення того, що саме є незаконним активом. Такимм вважатимуться ті активи, вартість яких у понад 204 тисячі гривень перевищує доходи чиновника.

Таке порушення каратитьмеся позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Згідно з проєктом закону, позов про визнання активів необґрунтованими подаватиме НАБУ за погодженням САП. Під дію законопроєкту також потраплятиме незаконне майно, набуте за три роки до того, як закон набуде чинності.

Крім того, Верховна рада підтримала скорочену процедуру підготовки законопроєкту до другого читання. За проголосували 254 депутати.

Примітка: законопроєкт, фактично, є відновленням закону про незаконне збагачення, раніше скасоване рішенням конституційного суду через його неконституційність.