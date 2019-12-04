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      50 тисяч доларів відкату: СБУ затримала двох керівників Національної академії аграрних наук

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      СБУ затримала двох керівників НААН / ssu.gov.ua

      Служба безпеки України затримала у Києві двох керівників середньої ланки Національної академії аграрних наук України. Вони вимагали у бізнесмена гроші за поставки сільгосппродукції в ході проведення держзакупівель.

      Правоохоронці встановили, що двоє чиновників НААН вимагали від нього понад 50 тисяч доларів відкату за поставки зернових на державні підприємства, що входять в сферу управління академії. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

      До теми: Покарання за незаконне збагачення: кому загрожує конфіскація і ув'язнення на 10 років

      Чиновники також пропонували бізнесменові за 1 мільйон доларів посаду керівника одного з підконтрольних академії підприємств.

      Як українських чиновників каратимуть за корупційні схеми

      26 листопада набув чинності закон про конфіскацію незаконних активів державних чиновників та представників органів місцевого самоврядування. Також цей документ передбачає покарання за набуття незаконного майна.

      Ухвалений закон дозволяє стягувати активи з чиновників у дохід держави, якщо суд ухвалить відповідне рішення про незаконність їх набуття.

      Крім того, цей закон урегульовує визначення того, що саме є незаконним активом. Такими вважатимуться ті активи, вартість яких у понад 6,5 мільйона гривень перевищує доходи чиновника.

      Таке порушення каратиметься позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до від трьох до семи років.

      Згідно з текстом закону, позов про визнання активів необґрунтованими подаватиме НАБУ за погодженням САП. Під дію закону також потраплятиме незаконне майно, набуте за три роки до того, як закон набуде чинності.

      Примітка: ухвалений закон, фактично, є відновленням закону про незаконне збагачення, раніше скасованого рішенням Конституційного Суду через його неконституційність.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України СБУ Корупція Сільське господарство
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