52 предприятия планируют перевести производство на Тернопольщину, из них 3 уже работают – ОВА

В Тернопольской области заработало швейное производство, перенесенное в регион из Киева. Компания стала третьей, переведшей свои мощности на Тернопольщину.

Об этом в телеграмм сообщил глава областной военной администрации Владимир Труш.

В целом департамент экономики прорабатывает 52 заявки по размещению новых предприятий в нашей области. Для 20 уже нашли помещения,

– рассказал глава области

Для создания благоприятных условий для предприятий, выбирающих Тернопольщину местом временного пребывания, была проведена встреча с заместителем бизнес-омбудсмена, сообщил Труш.

ОВА уже сформировала перечень объектов недвижимости с кратким описанием и контактами ответственных лиц, которым могут пользоваться представители компаний, планирующих переезд в Тернопольскую область.

В этом перечне насчитывается уже 45 предложений помещений и участков, расположенных в 5 территориальных громадах области.