Горячая борьба с российскими оккупантами продолжается. Несмотря на потери, враг не отступает, а пытается перегруппировать войска для новых нападений.

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Ситуация на поле боя

Как сообщил советник Офиса Президента Алексей Арестович, враг частично отводит войска на Киевском направлении и перебрасывает силы в зону ООС. Обеспечить ротацию врагу не удается – наши войска гонят оккупантов с позиций, которые те хотели удержать.

ВСУ освобождают наши земли и делают невозможными повторные атаки Киева. Отдельные контратаки наши герои проводят на Харьковском направлении, проводятся тактические действия против обороны оккупантов на Херсонском направлении.

В целом ситуация для нас оптимистичная, в отношении 55 на 45. Но враг продолжает наносить воздушные и ракетные удары по объектам критической инфраструктуры и военной промышленности,

– сказал Арестович.