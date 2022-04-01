Гаряча боротьба з російськими окупантами триває. Попри втрати ворог не відступає, а намагається перегрупувати війська для нових нападів.

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Ситуація на полі бою

Як повідомив радник Офісу Президента Олексій Арестович, ворог частково відводить війська на Київському напрямку та перекидає сили в зону ООС. Забезпечити ротацію ворогу не вдається – наші війська женуть окупантів з позицій, які ті хотіли утримати.

ЗСУ звільняють наші землі та роблять неможливими повторні атаки Києва. Окремі контратаки наші герої проводять на Харківському напрямку, проводяться тактичні дії проти оборони окупантів на Херсонському напрямку.

В цілому ситуація для нас оптимістична, у відношенні 55 на 45. Але ворог далі завдає повітряні та ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури та військової промисловості,

– сказав Арестович.

Дивіться брифінг Олексія Арестовича за 1 квітня