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      55 или 69: когда украинцы должны выходить на пенсию

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      В Украине неизбежен рост пенсионного возраста: что об этом думают украинцы

      Вопрос повышения пенсионного возраста в Украине является неизбежным, какие бы мягкие варианты не придумали, считает глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова. 24 канал предлагает высказать свое мнение в опросе.

      Третьякова отметила, что необходимо пойти на очень плавное повышение пенсионного возраста. К примеру, добавлять 1 месяц в году, начиная с 2023 или 2025 года.

      К теме: Пенсионный возраст в Украине и ЕС: как в разных странах обеспечивают старость

      Пенсионный возраст в Украине

      В Украине мужчины уходят на пенсию начиная с 60 лет, женщины – с 55. Сейчас чиновники планируют постепенно повышать женский пенсионный возраст, чтобы "достичь гендерного равенства". Для мужчин, которые являются госслужащими, планируют повысить пенсионный возраст до 62 лет. Заместитель председателя правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко заявила, такое решение является результатом внедрения соответствующих стандартов. Но введения накопительной пенсии пока ждать не следует, потому что нет соответствующей инфраструктуры.

       

      Если сравнивать с Европейским Союзом, то Украина имеет один из самых низких официальных порогов для выхода на пенсию вместе с Россией и Беларусью. Рядом с нами среди членов ЕС находятся Венгрия и Словакия (по 62 года). В Чехии все несколько сложнее для женщин: зависит от количества детей и года рождения, а потому пенсионный возраст колеблется между 58 и 62 годами. В Польше мужчинам можно отдыхать с 65-ти, а женщинам – с 60 лет (к чему планирует дойти и Украина).

      Что предусматривает пенсионная реформа в Украине?До 2021 года, обещают в ПФУ, женщины тоже будут выходить на заслуженный отдых с 60-ти лет. В Украине, чтобы гарантированно иметь пенсию в возрасте 60 лет, надо доказать, что человек работал как минимум 26 лет. Впрочем, эта цифра будет расти каждый год и до 2028 года достигнет 35 лет задокументированного стажа. Поэтому и получается, что украинцы все чаще выходят на пенсию, разменяв седьмой десяток. Если страховогог стажа не хватает, его можно докупить, заключив договор о добровольной уплате страховых взносов.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Пенсионный фонд Пенсия Пенсионная реформа Опрос 24
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