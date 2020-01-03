55 чи 69: коли українці мають виходити на пенсію

Питання підвищення пенсійного віку в Україні є неминучим, які б м'які варіанти не придумали, вважає глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова. 24 канал пропонує вам висловити свою думку в опитуванні .

Третьякова зазначила, що необхідно піти на дуже плавне підвищення пенсійного віку. До прикладу, додавати 1 місяць на рік, починаючи з 2023 або 2025 року.

Пенсійний вік в Україні

В Україні чоловіки йдуть на пенсію починаючи з 60-ти років, жінки – з 55. Наразі, чиновники планують поступово підвищувати жіночий пенсійний вік, щоб "досягти гендерної рівності". Для чоловіків, які є держслужбовцями, планують підвищити пенсійний вік до 62 років. Заступниця голови правління Пенсійного фонду Ірина Ковпашко заявила, таке рішення є результатом впровадження відповідних стандартів. Але введення накопичувальної пенсії наразі чекати не слід, бо немає відповідної інфраструктури.

Якщо порівнювати з Європейським Союзом, то Україна має один з найнижчих офіційних порогів для виходу на пенсію разом з Росією та Білоруссю. Поряд із нами серед членів ЄС перебувають Угорщина і Словаччина (по 62 роки). В Чехії все дещо складніше для жінок: залежить від кількості дітей і року народження, а тому пенсійний вік коливається між 58 та 62 роками. У Польщі чоловікам можна відпочивати з 65-ти, а жінкам – з 60-ти років (до чого планує дійти й Україна).

Що передбачає пенсійна реформа в Україні?До 2021 року, обіцяють у ПФУ, жінки теж виходитимуть на заслужений відпочинок з 60-ти років. В Україні, щоб гарантовано мати пенсію у віці 60-ти років, треба довести, що людина працювала як мінімум 26 років. Втім, ця цифра буде зростати кожен рік і до 2028 року сягне 35 років задокументованого стажу. Тому й виходить, що українці все частіше виходять на пенсію, розмінявши сьомий десяток. Якщо страхового стажу не вистачає, його можна докупити, уклавши договір про добровільну сплату страхових внесків.