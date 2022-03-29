58 российских контрактников отказались воевать в Украине

Российские военные все меньше выражают желание воевать в Украине. Так, 58 контрактников из страны-агрессора решили не ехать на верную смерть.

Как рассказывает журналист Роман Цымбалюк, некоторые российские военные имели возможность пообщаться с уже вернувшимися с войны в Украине. Да, после услышанного желания воевать у них резко отпадает.

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Известно, что 58 контрактников из Калининградской области отказались прибывать в Украину. Они захотели возвратиться домой.

Пообщавшись с военнослужащими из состава другой дивизии, только что вернувшихся из Украины, желание воевать у контрактников резко исчезло,

– отметил он.

Журналист рассказал, что контрактники прибыли на полигон в Белгородскую область для подготовки, а также дальнейшего переброса в Украину. Однако, 58 военнослужащих решили, что воевать не пойдут.

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