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5 городов Украины, где лучше всего живется любителям пива

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5 городов Украины, где лучше всего живется любителям пива
5 городов Украины, где лучше всего живется любителям пива

Мы выбрали 5 городов в Украине, где любители пива имеют больше возможностей проявить свою благосклонность к этому напитку. Критерии, которыми мы руководствовались: наличие в городе производителей пива, доступность заведений общепита с развитой пивной культурой, разветвленная торговля пивом, в частности отсутствие жестких ограничений на продажу со стороны местной власти и наличие пивных фестивалей.

Киев

Столица Украины, безусловно, относится к наиболее дружественных к любителям пива городов. Два из тройки крупнейших производителей пива в Украине представлены здесь своими пивзаводами. Также в Киеве есть несколько признанных мини-пивоварен и много микропредприятий – любитель пива может с удовольствием изучать и этот сегмент. Небольшие специализированные пивные магазинчики с пивом и закусками распространены повсеместно и их уровень обслуживания, техническая оснащенность и интерьер значительно улучшились в последние годы. Производители пива проводят в столице свои пивные фестивали вроде Октоберфеста, а в торговых сетях представлены едва ли не все украинские производители (каждый мечтает найти свою нишу на столичном рынке) и много импортного пива. И самое главное – в Киеве разрешено продавать пиво в торговой сети независимо от времени суток.

Харьков

В этом городе находится большая пивоварня одного из крупнейших украинских производителей с достаточно развитой линейкой видов пива – от светлого светлого пива до темного и крепкого. Сеть заведений общественного питания Харькова достаточно развита и отличается демократичными ценами. В городе нет ограничений по продаже пива в магазинах в вечернее время, а сама атмосфера в городе наполненном молодежью, создает приятный фон для отдыха с пивом.

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Львов

Во Львове расположены два пивоваренных завода – итак, местного пива у львовян достаточно. Да и по всем другим критериям Львов, бесспорно – рай для любителей пива. Здесь и фестивали, и многочисленные ресторанчики и кнайпы, и крафтове пиво для любителей экспериментов. А в придачу – еще и музей пива. Единственный минус – во Львове действует запрет на продажу пива в ночное время, что может создать определенные неудобства для гостей и жителей волшебного города.

Ровно

Местный пивзавод работает еще с 19 века почти без перерывов. Он находится практически в центре города и дал название микрорайончику, который так и называется – "Пивзавод". Это красивое архитектурное сооружение является украшением небольшого областного центра и вокруг него сформировался целый кластер пивной культуры. Здесь и пивной ресторан, и пивной бар. Из любого района города сюда легко и быстро добраться. Конечно жители лакомятся не только своим пивом – в последние годы после постройки нескольких современных супермаркетов – здесь доступно практически все украинское и импортное пиво... Но только до 22.00.

Верховина

Этот город – не просто районный центр в Карпатах. Это – неофициальная столица Гуцульщины. В городке множество маленьких магазинчиков, колыб, "забегаловок" рассчитанных как на туристов, так и местных (гуцулы охотно посещают заведения общественного питания). Здесь, в центре города и большой супермаркет с хорошим выбором большинства украинских марок пива. Не каждое крохотное местечко имеет свою микропивоварню – а Верховина имеет. Она удобно расположена на центральной улице города. Летом возле Верховины проходит Большой гуцульский фестиваль, где представлены кеговым и бутилированным пивом как местные производители, так и всеукраинские бренды – прекрасная возможность попробовать и сравнить разные вкусы. Еще в Верховине налажен раздельный сбор упаковки – настоящее удовольствие знать, что твоя бутылка с или баночка из-под пива не засорит среду, а пойдет на переработку.

Теги: Новости Украины Алкоголь Пиво
Источник: 24 Канал
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