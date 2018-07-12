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5 міст України, де найкраще живеться любителям пива

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5 міст України, де найкраще живеться любителям пива
5 міст України, де найкраще живеться любителям пива

Ми обрали 5 міст в Україні, де любителі пива мають найбільше можливостей виявити свою прихильність до цього напою. Критерії, якими ми керувалися: наявність у місті виробників пива, доступність закладів харчування із розвиненою пивною культурою, розгалужена торгівля пивом, зокрема відсутність жорстких обмежень на продаж з боку місцевої влади, і ще важливий критерій – наявність пивних фестивалів.

Київ

Столиця України, безперечно, належить до найбільш дружніх до любителів пива міст. Два з трійки найбільших виробників пива в Україні представлені тут своїми пивзаводами. Також у Києві є кілька визнаних міні-пивоварень та багато мікровиробництв – любитель пива може із задоволенням вивчати і цей сегмент. Невеликі спеціалізовані пивні магазинчики з пивом і закусками поширені повсюдно і їх рівень обслуговування, технічна оснащеність та інтер’єр значно покращилися в останні роки. Виробники пива проводять у столиці свої пивні фестивалі на зразок Октоберфеста, а у торгових мережах представлені чи не всі українські виробники (кожен мріє знайти свою нішу на столичному ринку) та багато імпортного пива. І найголовніше – у Києві дозволено продавати пиво у торговельній мережі незалежно від часу доби.

Харків

У цьому місті знаходиться велика броварня одного з найбільших українських виробників з досить розвиненою лінійкою видів пива – від світлого лагеру до темного і міцного. Мережа закладів громадського харчування Харкова досить розвинена та відзначається демократичними цінами. У місті немає обмежень щодо продажу пива у магазинах у вечірній час, а сама атмосфера у місті сповненому молоддю, створює приємне тло для відпочинку з пивом.

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Львів

У Львові розташовані два пивоварних заводи – отже, місцевого пива у львів’ян вдосталь. Та й за всіма іншими критеріями Львів, безперечно – рай для любителів пива. Тут і фестивалі, і численні ресторанчики та кнайпи, і крафтове пиво для любителів експериментів. А на додачу – ще й музей пива. Єдиний мінус – у Львові діє заборона на продаж пива у нічний час, що може створити певні незручності для гостей і мешканців чарівного міста.

Рівне

Місцевий пивзавод працює ще з 19 століття майже без перерв. Він находиться практично у центрі міста і дав назву мікрорайончику, який так і називається – "Пивзавод". Ця гарна архітектурна споруда є окрасою невеликого обласного центру і навколо неї сформувався цілий кластер пивної культури. Тут і пивний ресторан, і пивний бар. З будь-якого району міста сюди легко і швидко дістатися. Звісно рівняни ласують не тільки своїм пивом – в останні роки після побудови кількох сучасних супермаркетів – тут доступне практично все українське і імпортне пиво… Але лише до 22.00.

Верховина

Це місто – не просто районний центр у Карпатах. Це – неофіційна столиця Гуцульщини. У містечку – безліч маленьких магазинчиків, колиб, "забігайлівок" розрахованих як на туристів, так і на місцевих (гуцули охоче відвідують заклади громадського харчування). Є тут у центрі міста також і великий супермаркет з гарним вибором більшості українських марок пива. Не кожне крихітне містечко має свою мікропивоварню – а Верховина має. Вона зручно розташована на центральній вулиці міста. Влітку біля Верховини проходить Великий гуцульський фестиваль, де представлені кеговим і бутильованим пивом як місцеві виробники, так і всеукраїнські бренди – прекрасна можливість спробувати і порівняти різні смаки. Ще у Верховині налагоджене роздільне збирання упаковки – справжнє задоволення знати, що твоя пляшка з чи баночка з-під пива не засмітить середовище, а піде на переробку.

Теги: Новини України Пиво Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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