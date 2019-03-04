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      На Луганщине осудили женщину за проведение "референдума" за "ЛНР"

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      За проведение "референдума" за "ЛНР" на Луганщине осудили женщину
      За проведение "референдума" за "ЛНР" на Луганщине осудили женщину / narodna-pravda.ua

      На Луганщине приговорили к 5 годам лишения свободы женщину за участие в проведении "референдума" за "ЛНР" в одном из населенных пунктов Новоайдарского района.

      Суд назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года, сообщили в областной прокуратуре.

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      Прокурор доказал, что 11 мая 2014 года женщина по собственному желанию принимала участие в проведении так называемого "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР".

      Женщина выполняла функции члена "участковой избирательной комиссии", она вела и заполняла списки избирателей. После этого, обвиняемая вместе с другими членами комиссии передала бюллетени неустановленным лицам с целью перевозки до "штаба референдума", который размещался в поселке городского типа Новоайдар на Луганщине.

      Во время досудебного расследования подозреваемая полностью признала свою вину в совершении уголовного правонарушения. В прокуратуре отметили, что женщина искренне раскаялась и активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников. Между ней и прокурором было заключено соглашение о признании виновности.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Судьи Новости Луганска Криминальные новости
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