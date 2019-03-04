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      На Луганщині засудили жінку за проведення "референдуму" за "ЛНР"

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      За проведення "референдуму" за "ЛНР" на Луганщині засудили жінку
      За проведення "референдуму" за "ЛНР" на Луганщині засудили жінку / narodna-pravda.ua

      На Луганщині засудили до 5 років позбавлення волі жінку за участь у проведенні "референдуму" за "ЛНР" в одному з населених пунктів Новоайдарського району.

      Суд призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки, повідомили в обласній прокуратурі.

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      Прокурор довів, що 11 травня 2014 року жінка за власним бажанням брала участь у проведенні так званого "референдуму" щодо підтримки "Акту про державну самостійність "ЛНР".

      Жінка виконувала функції члена "дільничної виборчої комісії", вона вела та заповнювала списки виборців. Після цього, обвинувачена разом з іншими членами комісії передала бюлетені невстановленим особам з метою перевезення до "штабу референдуму", який розміщувався в селищі міського типу Новоайдар на Луганщині.

      Під час досудового розслідування підозрювана повністю визнала свою провину у вчиненні кримінального правопорушення. У прокуратурі зазначили, що жінка щиро розкаялася та активно сприяла розкриттю злочину та викриттю інших співучасників. Між нею і прокурором було укладено угоду про визнання винуватості.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Новини Луганська Судді Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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