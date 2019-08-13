5 способов теплоизоляции жилья и почему это стоит сделать летом

Летом сложно думать об утеплении квартиры. Но если зимой вам приходилось надевать два свитера, чтобы согреться, то, скорее всего, и летом такую квартиру сложно охладить.

Почему так происходит, как можно утеплить квартиру своими руками, когда этим заняться и что делать не нужно – разобрался 24 канал с экспертами сервиса Kabanchik.ua.

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Теплоизоляция окон

Чаще всего холодный воздух попадает в квартиру или дом именно через сквозняки из окна. Многие считают, что зимой можно просто заклеивать окна монтажным скотчем. Но если у вас старые деревянные оконные рамы, то лучше использовать монтажную пену или специальный гель. Это решит проблему и не нужно будет каждый год клеить и убирать скотч. К тому же так и летом горячий воздух с улицы не будет проникать, а кондиционер охладит помещение быстрее.

Утепление окон

Цена материалов: монтажная пена стоит от 80 грн, может понадобиться несколько баллонов, в зависимости от площади квартиры. Гель для герметизации стыков (герметик) стоит около 60 грн.

Мнение мастера Николая: "Стоит не "латать дыры", а поменять окна на металлопластиковые. Цена на них зависит от размера окна и производителя. Лучше всего такие работы проводить летом. В любом случае нужно сделать и правильные откосы. Так дом будет теплее и краше. Цена такой работы – от 130 грн за квадратный метр. Если металлопластиковые окна стоят у вас больше двух лет, то в конце лета важно их отрегулировать, заменить уплотняющую резинку. Работы по регулировке обойдутся 100-200 грн за окно".

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Заменить радиаторы

Главный источник тепла в квартире зимой – это батареи. Но, к сожалению, они не всегда достаточно обогревают помещение. Чтобы решить эту проблему многие решают заменить старые чугунные радиаторы на более эффективные стальные или биметаллические. Цена батарей зависит от размера помещения, которое нужно обогреть. Проводить такие работы можно только если централизованное отопление еще не включали, поэтому лето – прекрасное время.

Замена радиаторов

Более эффективно использовать тепло от любого радиатора поможет установка теплоотражающего экрана. Его можно купить или сделать самому из обычной фольги и листа картона. Между батареей и отражателем желательно оставить зазор в 3 см. Кроме того, нельзя загораживать и завешивать радиатор – это мешает циркуляции нагретого воздуха.

Цена материалов: В среднем биметаллические радиаторы стоят от 180 гривен, а стальные – от 500 гривен за штуку. Цена готового теплоотражающего экрана для одной батареи - около 60 гривен.

Мнение мастера Владимира: "Наклеить экран или фольгу сзади батареи действительно нужно практически в каждом доме. Стоит задуматься и о том, чтобы чугунные батареи заменить на биметаллические радиаторы. Работы по замене будут стоить от 500 гривен".

Мнение мастера Николая: "Установка экрана действительно поможет сохранить тепло, работа обойдется от 100 гривен. По поводу биметаллических батарей: они не всегда греют лучше. Чугунные более надежные. Но, важно: перед отопительным сезоном стоит провести профилактические работы и прочистить их. Стоимость работ – от 400 гривен".

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Поставить вторые входные двери

Установка вторых входных дверей поможет создать теплоизолирующую площадку, и холод из подъезда не будет проникать в дом. Когда нет возможности ставить еще одни двери, стоит утеплить те, что есть. Для начала – изолировать щели с помощью монтажной пены или герметика, как и при утеплении окон. Затем убедиться, что дверь плотно прилегает к дверной коробке. Для лучшего прилегания мастера используют самоклеющуюся ленту из резины или пеноматериала.

Утепление дверей

Цена материалов: Металлические двери с утеплением стоят от 4500 гривен. Самоклеющуюся ленту из резины или пеноматериала можно купить примерно за 20 гривен.

Мнение мастера Андрея: "Практически на любые входные двери действительно нужно ставить уплотнители для дверей и регулярно заменять, если износились. Недорого и очень практично. Ставить вторые двери – пережитки прошлого. Уж лучше просто заменить старые. Стоит такая работа от 1400 гривен".

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Постелить ковры

Ковры нужны для утепления пола. Те, кто живет в частном доме или на первом этаже, точно смогут почувствовать пользу от них. Цена на ковер индивидуальна, зависит от материала, производителя и метража.

Ковер утеплит пол

Цена материалов: Ковер стоит от 550 и до миллионов гривен. Стоимость ламината – в среднем около 100 грн/м2, линолеума – 60 грн/м2, а утеплителя – от 20 грн.

Мнение мастера Андрея: "Вместо того, чтобы стелить ненужные ковры, лучше постелить линолеум или ламинат поверх утеплителя на войлочной основе. Цена таких работ – от 60 гривен за квадратный метр.

Мнение мастера Владимира: "Постелить ковры намного быстрее и практичнее, а кроме того – дешевле. Конечно, пол с утеплителем гораздо удобнее, но стоит подумать, хотите ли вы делать капитальную замену пола и готовы ли за это платить".

Теплоизоляция балкона

Застекленный балкон позволяет сохранить тепло и защитить комнату от холода и сквозняка. Рамы желательно ставить с двойными стеклами. Стены и пол – обшить деревянными панелями, или использовать конструкцию на деревянном каркасе с утеплителем внутри. Цена индивидуальна – нужно просчитывать метраж и материалы: например, одинарное стекло обойдется дешевле.

Цена материалов: Стоимость остекления балкона – от 8500 грн, зависит от производителя и камерности окон.

Мнение мастера Владимира: "Стоит не только застеклить, но и утеплить балкон. В идеале нужно поставить хорошие металлопластиковые окна, 4-камерные. Время от времени нужно будет их регулировать, но это уже мелочи. Утепление балкона снаружи обычным пластиком обойдется от 200 грн за квадратный метр, а внутренняя обшивка деревом – от 250 грн за "квадрат".

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